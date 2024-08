- Un restaurant brûle complètement, causant des dommages coûteux de 250 000 euros

Un incendie dans un établissement de restauration à Ravensburg a entraîné des dommages d'une valeur d'environ 250 000 euros. À leur arrivée aux premières heures, les équipes de gestion de crise et de secours ont trouvé le bâtiment déjà embrasé, comme l'ont rapporté les autorités. La structure a été entirely ravagée par les flammes. Heureusement, personne n'a été blessé. L'origine de l'incendie dans cet établissement qui fonctionne à la fois comme un restaurant et un service de traiteur n'a pas encore été déterminée.

Les flammes ont envahi l'ensemble de l'établissement, rendant impossible de sauver une partie de la structure. Malgré l'intensité de l'incendie, les efforts urgents des équipes de gestion de crise et de secours ont permis d'éviter tout décès.

