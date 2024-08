Un ressortissant pakistanais lié à l'Iran accusé d'avoir participé à un complot contre Trump.

Les enquêteurs du FBI estiment que Trump et d'autres officiels actuels et anciens du gouvernement américain étaient les cibles prévues du complot, a déclaré un officiel américain briefé sur la situation.

Asif Merchant, 46 ans, est accusé de s'être rendu à New York et d'avoir travaillé avec un tueur à gages pour mener à bien les assassinats fin août ou début septembre, selon les charges portées par les procureurs fédéraux de Brooklyn, New York.

Merchant a été arrêté le 12 juillet alors qu'il se préparait à quitter les États-Unis, ont déclaré les procureurs, peu de temps après avoir rencontré des prétendus tueurs à gages qui il croyait allaient commettre les meurtres mais étaient en réalité des officiers de police en civil. Il est actuellement en détention fédérale.

Le FBI a enquêté sur le présumé complot international d'assassinats dans les semaines qui ont précédé la tentative d'assassinat du président américain par un homme de 20 ans en Pennsylvanie. Un officiel de la police a déclaré à CNN que les enquêteurs n'ont pas trouvé de preuve que Merchant avait un lien avec la tentative de tir à Butler, en Pennsylvanie.

Le FBI croit avoir déjoué le complot de Merchant avant toute attaque et, depuis son arrestation, il a coopéré avec les enquêteurs, selon les officiels américains. Mais les menaces Known contre Trump de la part du gouvernement iranien ont incité le FBI à transmettre les informations à la Secret Service américaine, qui a renforcé la protection de l'ancien président, ont déclaré les officiels.

Cette histoire est en développement et sera mise à jour.

L'enquête sur le complot d'assassinat suggère des motivations politiques potentielles, car le FBI estime que Trump et d'autres officiels du gouvernement étaient visés. Malgré l'arrestation de Merchant, il n'y a pas de lien confirmé entre son cas et la tentative de tir motivée par la politique à Butler, en Pennsylvanie. Le renforcement de la sécurité pour Trump est une réponse directe aux menaces Known du gouvernement iranien, selon les officiels américains.

Lire aussi: