Un responsable électoral examine les erreurs électorales potentielles en Saxe

D'après les résultats préliminaires de l'élection régionale de Saxe, l'AfD semble avoir acquis une minorité de veto. Cette empowerment pourrait potentiellement entraver l'adoption de lois spécifiques au Parlement régional de Dresde. Toutefois, il y a des allégations d'erreur dans l'attribution des sièges, qui, si elles sont avérées, pourraient priver l'AfD de son pouvoir de veto.

Le responsable de l'élection envisage de réexaminer l'attribution des sièges au Parlement régional de Saxe. Divers partis et experts de Wahlrecht.de ont exprimé des préoccupations quant à une possible erreur dans la nouvelle attribution des sièges. Selon le rapport du Leipziger Volkszeitung, un processus incorrect aurait été utilisé pour l'attribution des sièges. Un porte-parole de l'office électoral a confirmé le problème et a mentionné qu'il était en cours d'investigation.

Selon le rapport, si l'attribution des sièges était corrigée selon la politique alternative, l'AfD perdrait un siège et ne détiendrait plus une minorité de veto au Parlement régional. La minorité de veto permettrait aux parlementaires de l'AfD de bloquer l'adoption de lois nécessitant une majorité des deux-tiers de tous les membres du Parlement. En Saxe, ainsi que dans les autres États fédéraux, les juges constitutionnels et les chefs des audits d'État sont élus à partir d'une majorité des deux-tiers de tous les membres du Parlement. Par conséquent, certains postes ne pourraient pas être pourvus sans le consentement de l'AfD. De plus, les parlements régionaux ne pourraient pas se dissoudre eux-mêmes.

La CDU est sortie comme la force la plus forte avec 31,9 % des voix selon les résultats préliminaires. L'AfD a terminé deuxième avec 30,6 %, tandis que l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (BSW) a obtenu un remarquable 11,8 % à partir de zéro, ce qui suggère qu'elle influencera les futures négociations de coalition. Le SPD a obtenu 7,3 %, avec les Verts arrivant à 5,1 %. La gauche a légèrement dépassé le seuil de 5 %, assurant ainsi son siège au Parlement régional de Saxe grâce à des mandats directs à Leipzig. Ensuite, une clause s'applique qui permet

Lire aussi: