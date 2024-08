Un responsable du parti est expulsé en raison d'accusations de fraude présumées au sein de l'AfD.

Des allégations initiales de diplômes universitaires falsifiés ont conduit à la démission de Klaus Esser de ses fonctions au sein de son parti au début du mois d'août. Selon un rapport, le membre de l'AfD de Rhénanie-du-Nord-Westphalie aurait maintenant admis en privé la plupart de ces allégations. Par conséquent, sa appartenance à l'AfD a également été affectée.

WDR a rapporté à l'origine qu'Esser aurait falsifié certaines parties de son CV lors du processus de candidature de l'AfD. Le "Rheinische Post" a initialement rapporté des falsifications concernant des diplômes universitaires. Après cela, Esser a démissionné de son poste de député et de son poste dans l'exécutif de l'État. À ce moment-là, Esser a déclaré : "Je vais continuer mes activités politiques au Parlement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et pour notre parti, pour lequel je n'ai toujours pas reçu de critiques substantielles."

Au début, Esser a abordé la question dans un communiqué, affirmant que les allégations étaient "des disputes qui remontent à quatre ans ou plus. Je suis détruit politiquement et existentiellement, et notre association d'État réussie est destabilisée." Il a accusé des individus sans scrupules au sein du parti d'avoir concocté ces allégations et de les avoir communiquées à la presse. Esser a choisi de se taire sur les allégations spécifiques, invoquant des enquêtes en cours et le présomption d'innocence.

Selon le rapport de WDR, Esser aurait maintenant confessé intérieurement la validité générale des allégations. Selon les informations de dpa, l'exécutif de l'État a lancé une procédure d'exclusion du parti, qui sera maintenant décidé par un tribunal arbitral.

Des doutes planent sur les qualifications

Des enquêtes préliminaires ont été ouvertes contre Esser par le parquet d'Aix-la-Chapelle. Deux plaintes distinctes ont été déposées contre le politicien. Selon le "Rheinische Post", le CV d'Esser contient de nombreuses allégations fausses, telles que son statut auto-proclamé d'avocat et la réussite de l'examen d'État.

L'université de Cologne a confirmé qu'Esser a suivi des études de droit. Cependant, il n'y a aucune preuve qu'il ait poursuivi ses études au-delà des études de base et de l'examen intermédiaire.

À l'université de Hagen, les documents de candidature d'Esser affirment qu'il a obtenu une maîtrise en droit. Cependant, cela ne peut pas être prouvé, car un porte-parole a rapporté : "Klaus Esser n'a jamais passé d'examen de maîtrise en droit et n'a pas obtenu de diplôme de maîtrise en droit (LL.M.) à l'université de Hagen."

