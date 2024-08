- Un responsable du gouvernement: La démocratie est menacée par des campagnes de désinformation

Daniela Behrens, Ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, plaide en faveur de la lutte contre la propagation néfaste d'informations trompeuses. En plus de promouvoir les initiatives de vérification des faits, les individus peuvent aider en contestant les affirmations fallacieuses sur les réseaux sociaux ou lors de conversations personnelles, a mentionné la politicienne du SPD lors d'une réunion organisée par l'Office pour la protection de la Constitution à Hanovre.

"Les informations trompeuses menacent actuellement la démocratie", a mis en garde Behrens. "Ce n'est pas seulement antidémocratique, mais antidemocratique". Les extrémistes manipulent l'intelligence artificielle pour diffuser de la haine et de la provocation via les réseaux sociaux. "La vérification des faits et la vérification deviendront de plus en plus cruciales à l'avenir", a ajouté Behrens.

L'Office pour la protection de la Constitution encourage l'apprentissage de l'alphabétisation médiatique

Le but des extrémistes est de faire pencher l'opinion publique avec des nouvelles fabriquées. Cela peut tendre l'harmonie sociale, comme en témoignent les émeutes d'extrême droite au Royaume-Uni. Mais ce ne sont pas seulement les extrémistes de droite - la désinformation est également utilisée par les influenceurs islamiques ou la Russie pour présenter son invasion de l'Ukraine comme une forme de défense. La facilité d'accès aux contenus en ligne peut conduire à une radicalisation rapide.

Les tactiques de propagande et de manipulation ne sont pas nouvelles, a noté Behrens. Cependant, la vitesse à laquelle elles peuvent atteindre un large public est ce qui est nouveau.

Le président de l'Office pour la protection de la Constitution, Dirk Pejril, a donc encouragé l'enseignement précoce de l'alphabétisation médiatique pour empêcher les récits incorrects de prendre de l'ampleur. "Les campagnes de désinformation visent à exacerb

Lire aussi: