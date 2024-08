- Un responsable des finances exprime ses inquiétudes concernant les réductions d'impôt proposées

Le ministre des Finances du Parti vert de Basse-Saxe, Gerald Heere, a suscité des sourcils levés concernant les coupes fiscales proposées par le gouvernement fédéral, selon ce qu'a rapporté la "Nordwest-Zeitung". Bien que le budget de l'État pour 2025 tienne compte de ces plans, Heere met en avant la stabilité financière globale de l'État.

Le mois dernier, il a été rapporté que le ministre fédéral des Finances Christian Lindner (FDP) prévoit de réduire l'impact de l'inflation élevée et de soulager les contribuables de 23 milliards d'euros au cours des prochaines années. Cela implique d'ajuster progressivement l'impôt sur le revenu d'ici 2026 pour lutter contre ce qu'il appelle la "progression à froid" - une augmentation fiscale sourde où une augmentation de salaire est entirely absorbée par l'inflation, mais entraîne Nevertheless une augmentation des impôts.

Selon Heere, la Basse-Saxe pourrait rencontrer des pertes de revenus annuelles de 700 à 800 millions d'euros à partir de 2026. Bien que cela puisse potentiellement stimuler l'économie et générer des revenus fiscaux supplémentaires, Heere met en garde contre un important déficit budgétaire qui pourrait être difficile à absorber. "Cette somme importante est difficile à avaler", a-t-il déclaré, laissant entendre des discussions animées à venir entre les États et le gouvernement fédéral.

Malgré les défis financiers prévus pour la Basse-Saxe, le gouvernement de l'État entend tout de même contribuer au plan de coupes fiscales du gouvernement fédéral. Hanovre, la capitale de la Basse-Saxe, sera également touché par ces changements financiers.

