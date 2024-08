Un responsable de l'ONU: Le groupe terroriste État islamique gagne du pouvoir en Afrique

Une partie importante du continent africain pourrait bientôt être contrôlée par des branches du groupe terroriste État islamique et des organisations terroristes affiliées, selon un coordinateur de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme. Les branches de l'EI ont étendu leur zone d'opérations en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, a déclaré jeudi à l'ONU le sous-secrétaire général pour la lutte contre le terrorisme, Vladimir Voronkov. Si cela se poursuit, une grande zone entre le Mali et le nord du Nigeria pourrait tomber sous le contrôle de ces groupes, a mis en garde Voronkov.

Les branches de l'EI ont également étendu leurs activités dans d'autres parties de l'Afrique, a rapporté Voronkov. Cela comprend des zones du Mozambique, de la Somalie et de la République démocratique du Congo, où les attaques terroristes ont considérablement augmenté.

L'ISIS-K, la branche afghane de l'État islamique, a amélioré ses capacités financières et logistiques au cours des six derniers mois, a déclaré Voronkov. Les efforts de recrutement ont également été intensifiés.

Les groupes terroristes affiliés à l'État islamique causent des préoccupations dans divers pays africains, comme en témoigne l'augmentation des attaques terroristes au Mozambique, en Somalie et en République démocratique du Congo. Si les tendances actuelles se poursuivent, ces branches de groupes terroristes pourraient représenter une menace significative pour la stabilité régionale dans ces zones.

