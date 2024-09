Un résident est sous surveillance pour homicide présumé par des individus désorientés et sans vêtements.

Un couple de personnes âgées, un homme de 79 ans et une femme de 73 ans, ainsi que leur petit chien nommé "Câlins", ont disparu d'un camp de nudistes en Californie. Leur compagnon a signalé leur disparition après avoir manqué leur séance de karaoké nu régulière le 24 août. La police a découvert leur voiture, mais n'avait aucune piste sur leur localisation ou celle du chien. Quatre jours plus tard, un tuyau anonyme a conduit les enquêteurs à la maison d'un suspect de 62 ans dans la communauté désertique voisine de Redlands. L'homme a été arrêté après un affrontement avec une équipe de tireurs d'élite et un véhicule blindé. Il est maintenant inculpé de double meurtre.

Circonstances insolites de l'affaire

Un ami proche du couple disparu a été le premier à signaler leur absence aux autorités. Les enquêteurs ont eu du mal à les retrouver, bien qu'ils aient finalement trouvé leur véhicule. Ironie du sort, c'est un tuyau anonyme qui a conduit les enquêteurs à la résidence du suspect. L'homme s'est якApparentement barricadé à l'intérieur, entraînant un long affrontement. Cependant, malgré les premières investigations, aucun signe du couple n'a été trouvé dans la maison.

Rupture mystérieuse et découverte macabre

Des chiens renifleurs de cadavres ont ensuite signalé la présence de restes humains sous la maison. Les autorités ont ensuite confirmé qu'il s'agissait probablement du couple disparu, bien qu'elles n'aient pas révélé de détails sur les causes de leur mort ou un mobile possible. Il a également été déclaré qu'il n'y avait pas d'autres victimes suspectées dans cette affaire, bien que la maison ait subi des dommages considérables lors de l'intervention de la police. La localisation du cher chien du couple âgé, "Câlins", reste inconnue.

Procédures légales

Le suspect de 62 ans devait comparaître devant le tribunal le même jour, sans avocat attribué pour le moment, selon les informations. Le bureau du procureur public a refusé de fournir plus d'informations concernant la représentation légale du défendeur. L'homme est maintenant inculpé de double meurtre, et bien que le mystère entourant la disparition du couple persiste, le processus juridique devrait commencer à dévoiler les détails de cet incident bizarre.

