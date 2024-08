Un résident du Colorado est accusé d'avoir menacé d'éliminer des responsables électoraux et des juges.

Les forces de l'ordre affirment que Teak Brockbank, âgé de 45 ans, a publié à plusieurs reprises des déclarations menaçantes à l'encontre des autorités du Colorado et de l'Arizona. Selon les autorités, ces communications présumées nuisibles comprenaient des accusations de "haute trahison", des appels à "exécution" et des attaques contre les juges qui ont rendu des décisions défavorables à l'ancien président Donald Trump dans un différend lié aux élections.

Brockbank a été inculpé de diffusion de menaces interétatiques, ce qui peut entraîner une peine maximale de cinq ans de prison. À ce jour, aucun avocat n'a été nommé pour Brockbank, et il est prévu qu'il comparaisse devant le tribunal pour la première fois le lundi.

Le département de la Justice a régulièrement exprimé ses préoccupations quant à la hausse préoccupante des menaces contre les personnalités publiques, avec une attention particulière portée aux menaces contre les officiels électoraux et la magistrature.

Selon un communiqué du procureur général Merrick Garland publié le lundi, "Nous accusons le défendeur d'avoir proféré des menaces de mort détaillées contre des officiers électoraux, des juges et des agents de l'application de la loi." "Les menaces contre les serviteurs publics représentent un danger pour notre démocratie", a ajouté Garland, "et l'arrestation et les charges annoncées aujourd'hui montrent clairement que le département de la Justice s'assurera que les responsables soient tenus responsables de leurs actes."

Selon les procureurs, Brockbank a menacé à plusieurs reprises en 2021 et 2022 des autorités locales du Colorado dans des publications sur les réseaux sociaux. Dans un post, Brockbank a écrit : "Je pourrais prendre mon fusil et tirer sur cet homme à la tête et me justifier devant notre Créateur tout de suite. J'aurais raison !"

Brockbank est également accusé d'avoir déclaré qu'il serait "en droit" de tirer sur les forces de l'ordre fédérales s'il se rendait à son domicile, et d'avoir encouragé "le peuple américain à prendre les choses en main et à éliminer ceux qui sont responsables" de la fraude électorale présumée au Colorado.

Les identités des officiels électoraux et des forces de l'ordre qui ont été la cible des menaces ont été masquées dans les documents juridiques.

Selon les procureurs, les menaces ont continué jusqu'à fin 2023, lorsque Brockbank aurait envoyé un message texte à son beau-père dans lequel il disait : "Quatre juges du Colorado ont retiré le président Trump de la liste des candidats au Colorado. Leurs noms ont été ajoutés à ma liste..." Cette déclaration semble faire référence à des décisions prises dans les tribunaux de l'État du Colorado pour retirer Trump de la liste des candidats en raison de son implication dans l'insurrection du 6 janvier 2021 – des décisions qui ont été annulées ultérieurement par la Cour suprême des États-Unis.

Les enquêteurs ont également exprimé leur inquiétude quant au "passé

