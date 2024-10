Un résident de Crimée risque une lourde peine de prison pour trahison.

16:42 Médecin Sous Enquête Pour Avoir Amassé Des Millions Grâce À Des Certificats De Invalidité Faux

Un médecin dirigeant une commission médicale en Ukraine est suspecté d'avoir amassé des millions en délivrant des certificats de invalidité à des hommes soi-disant malades. Lors de perquisitions à son domicile et son lieu de travail à Chmelnytskyi, les autorités ont saisi environ cinq millions d'euros en espèces. Parallèlement, plus de deux millions d'euros ont été découverts sur ses comptes offshore, selon le Bureau d'enquête d'État. La médecin de 64 ans a également acquis de nombreux biens immobiliers et véhicules de luxe. During the searches, investigators found lists of men who had received bogus illness certificates. Elle encourt jusqu'à 12 ans de prison, selon les médias. Dans le même temps, le parquet de la région orientale ukrainienne de Kharkiv a remis 13 médecins qui auraient délivré des certificats de invalidité à plus de 400 hommes pour environ 2 200 euros chacun.

16:12 L'Ukraine Revendique La Responsabilité D'un Incendie Dans Un Dépôt De Pétrole Russe

L'Ukraine revendique la responsabilité d'un incendie dans un dépôt de pétrole dans la région russe de Voronezh. Des sources ukrainiennes du service de sécurité intérieure (SBU) ont déclaré : "La défense aérienne de l'ennemi a échoué malgré son activité." Le dépôt, contenant vingt réservoirs, a été touché lors d'une attaque de drone nocturne, entraînant un important incendie. Le gouverneur de Voronezh a confirmé qu'un drone ukrainien a touché un réservoir vide au dépôt de pétrole, causant un petit incendie qui a été rapidement éteint. Cependant, les services d'urgence russes ont rapporté un incendie couvrant une superficie de 2 000 mètres carrés dans un entrepôt de la région de Voronezh.

16:00 Le Gouverneur De Cherson : Une Femme Âgée Tuée Par Un Drone Russe

Le gouverneur de la région de Cherson a rapporté un décès suite à une attaque de drone russe. Une femme de 75 ans a été grièvement blessée lorsque l'armée russe a attaqué Cherson avec un drone en milieu d'après-midi.

15:49 Wagenknecht et Wadephul Louangent Woidke, Voigt et Kretschmer Pour Leur Contribution À L'Ukraine

Alors que l'appel conjoint des ministres de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer et Dietmar Woidke, et du président de l'UD de Thuringe, Mario Voigt, a suscité de vives critiques quant à leur approche de l'Ukraine, des éloges ont été formulés par Sahra Wagenknecht, présidente de l'BSW. "Une proposition réfléchie et contrastée" était leur appel commun, a-t-elle déclaré au "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Des soutiens sont également venus de l'expert en politique étrangère de l'UD, Johann Wadephul : "La proposition est responsable car elle respecte nos lignes directrices fondamentales : elle reconnaît la violation du droit international par la Russie, notre ferme attachement à l'UE et à l'OTAN, et une résolution seulement possible conformément à la Charte des Nations Unies." Avec l'article invité, "une ligne rouge" a été tracée. "Si elle est franchie, il n'y aura pas de coopération avec l'BSW." Wadephul perçoit l'appel comme "une tentative sérieuse de créer un pont pour les éventuelles négociations de coalition tout en respectant ses propres principes." Le fait que trois politiques de premier plan de l'UD et du SPD aient participé à cette initiative est "un message fort". En savoir plus ici.

15:30 Les Politiques De L'Est Appellent À Plus De Diplomatie En Ukraine : "Les Valeurs Sont Échangées Contre Des Gains De Pouvoir"

Le président de l'UD, Friedrich Merz, a critiqué les appels à des efforts diplomatiques accrus pour mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine par des politiques de premier plan de l'est. "L'Ukraine se bat pour son existence même. Il est dans notre propre intérêt de continuer à la soutenir. Les pourparlers de paix ne se matérialiseront que si les deux parties sont préparées", a déclaré Merz au "Süddeutsche Zeitung". Des critiques sont également venues du président du comité des affaires étrangères du SPD, Michael Roth. "Si la lettre des trois futurs ministres-présidents est censée être un adoucisseur pour les éventuelles négociations de coalition avec l'BSW, je conseille une extrême prudence", a-t-il déclaré, faisant référence à l'alliance entre Sahra Wagenknecht et les dernières élections régionales. La députée européenne du FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a partagé ses pensées avec la "Rheinische Post". "On a l'impression que les valeurs libérales de notre pays sont échangées contre une petite partie de gains de pouvoir et de campagne." Les chefs de Saxe et de Brandebourg, Michael Kretschmer de l'UD et Dietmar Woidke du SPD, ainsi que le président de l'UD de Thuringe, Mario Voigt, ont rédigé un article invité dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung", appelant à un cessez-le-feu en Ukraine et exhortant le gouvernement fédéral à négocier avec la Russie. En savoir plus ici.

15:05 Autopsie Détermine La Probable Cause Du Décès De La Baleine "Espion"

Contre les spéculations des défenseurs des droits des animaux, la baleine blanche supposée "espionne" découverte en Norvège a plus probablement été tuée par une infection bactérienne. Les vétérinaires qui ont autopsié la baleine blanche ont conclu que "la cause probable du décès était une infection bactérienne". Cela pourrait être dû à une blessure dans la bouche, selon le rapport d'autopsie, ont déclaré les autorités. L'Institut vétérinaire norvégien et les experts médico-légaux de la police ont déterminé que plusieurs blessures superficielles de la peau sur le mammifère marin n'étaient pas des blessures par balle, et aucun projectile ni autres fragments métalliques n'ont été trouvés. La baleine a été aperçue pour la première fois en Norvège en 2019, portant un harnais avec une caméra et l'inscription "Équipement de Saint-Pétersbourg", alimentant les spéculations selon lesquelles elle pourrait être une baleine espionne russe ou une baleine de thérapie. Elle a été retrouvée morte dans une baie norvégienne à la fin août 2024. Deux organisations de protection des animaux ont affirmé que la baleine avait été abattue en fonction de la nature de ses blessures et ont déposé une plainte.

14:33 Attaques Multiples de Drones : Kyiv signale des dommagesUkraine affirme avoir abattu 9 drones et en avoir empêché 7 autres sur les 19 qui ont tenté de frapper des infrastructures critiques pendant la nuit. Le maire Vitali Klitschko de Kyiv signale que un bâtiment résidentiel a été endommagé en ville, avec une extinction rapide de l'incendie. Dans la région sud de Kherson, le gouverneur Yaroslav Yanushevych indique que des attaques multiples ont touché des infrastructures critiques, des installations publiques et 35 maisons privées, faisant un mort et quatre blessés.

14:04 Moscou : "Kyiv joue avec le feu"Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, déclare à Reuters : "Kyiv continue de jouer avec le feu, et nous en informerons bien sûr les représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique." Jeudi, les forces russes ont prétendument déjoué un drone ukrainien près de la centrale nucléaire de Kursk, et certaines sources rapportent un incendie à quelques kilomètres de là. Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Heorhiy Tykhyi, a précédemment nié que des armes ukrainiennes aient été utilisées près de la centrale nucléaire.

13:46 La France envoie 12 canons Caesar en UkraineLe ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a annoncé via la plateforme X que l'entreprise française de défense KNDS a remporté un contrat pour envoyer 12 canons Caesar, financés par l'Ukraine. Caesar signifie "Système d'Artillerie Mobile équipé de Munitions," et ce système d'artillerie automoteur peut atteindre des cibles jusqu'à 55 kilomètres de distance. Lecornu a ajouté : "Renforcer la capacité de production de notre industrie de défense aide à soutenir l'Ukraine." La France a déjà fourni des canons Caesar à l'Ukraine.

13:11 Ukraine : Attaque par le feu contre le siège du FSB à NovossibirskUne attaque par le feu a eu lieu contre le siège du service de sécurité fédéral (FSB) à Novossibirsk le 3 octobre. Un homme capturé sur une vidéo par les services de renseignement militaires ukrainiens est suspecté d'avoir mis le feu et d'y avoir péri. Les médias russes ont rapporté l'incident.

12:34 Russie : Mort d'un travailleur de la centrale nucléaire dans une attaque à la bombeUn responsable clé de la centrale nucléaire occupée par la Russie à Zaporizhzhia a été tué dans une explosion de voiture piégée. Le service de sécurité ukrainien a publié des images de l'explosion de la voiture et a déclaré qu'Andriy Korotky, "chef de la sécurité de la centrale nucléaire", avait été tué. Le service de sécurité a identifié Korotky comme un "criminel de guerre" qui a "volontairement collaboré avec les occupants russes" car il a dénoncé des employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire. La direction pro-russe de la centrale nucléaire a confirmé la mort de Korotky et a qualifié l'attaque de "terroriste orchestrée par Kyiv". Le directeur de la centrale nucléaire, Yuri Chernichuk, a qualifié l'attaque de "débridée" et a déclaré qu'elle "devrait être punie". Le Comité d'enquête russe a déclaré qu'un engin explosif avait été placé sous la voiture de Korotky à son domicile et avait explosé lorsqu'il est parti.

12:02 Munz : Poutine veut montrer que "la guerre en vaut la peine"Selon Rainer Munz, l'armée russe va intensifier sa pression dans l'est de l'Ukraine après la capture de la ville de Vuhledar. Munz a également expliqué pourquoi Poutine nommait de plus en plus de vétérans de guerre à des postes de haut niveau.

11:29 Ukraine : Au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens morts en captivité russeDepuis le début de l'invasion russe en Ukraine, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens sont morts en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination des prisonniers de guerre ukrainiens au "Kyiv Independent". Le nombre réel de morts en captivité russe pourrait être beaucoup plus élevé en raison du manque de surveillance internationale, ajoute Tsymbaliuk. "De nombreux corps de victimes n'ont pas été rendus, et certains ne sont même pas reconnus comme captifs par la Russie", a déclaré Tsymbaliuk. Des rapports font état de prisonniers de guerre ukrainiens soumis à la torture ou à la mort en captivité russe. En septembre, le bureau du procureur général a engagé des poursuites pénales pour l'exécution de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes attaquent la région de Kirovohrad avec des dronesLes forces russes ont ciblé la région de Kirovohrad, en Ukraine centrale, avec des drones, a rapporté le chef de l'administration militaire régionale, Andriy Raykovych, sur son canal Telegram. Un bâtiment du siège d'une entreprise à Holovanivsk a été endommagé lors de l'attaque des drones, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte enfin la RussieL'assureur autrichien UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Life. Le montant de la vente n'a pas été divulgué. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre sa co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à l'assureur russe Renaissance Life. "Avec la finalisation de cette transaction, nous avons officiellement quitté le marché russe", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Des incendies importants dans deux dépôts de carburant russesDes incendies ont ravagé deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev affirme qu'une frappe de drone ukrainien a causé l'incendie. Il a rapporté sur Telegram que des fragments d'un drone de combat intercepté sont tombés dans le dépôt et ont allumé un réservoir vide. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent Apparently

08:58 Ukraine : Les pertes humaines russes en Ukraine

Le quartier général ukrainien a révélé de nouveaux chiffres de pertes humaines pour les troupes russes en Ukraine. Selon leurs données, la Russie a perdu environ 657 940 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022, avec une perte quotidienne de 1 230. Le rapport de Kyiv indique également que 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones ont été détruits. Au total, la Russie a perdu 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations internationales suggèrent des pertes plus faibles, mais ces chiffres peuvent également être des valeurs minimales.

08:09 Ukraine : 82 attaques russes dans la région de Sumy

Les forces russes ont attaqué la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, 82 fois au cours des 24 dernières heures, a rapporté l'administration militaire régionale sur Telegram. Huit personnes ont été blessées lors des attaques. Les forces russes ont utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones. Plus de dix communautés de la région de Sumy ont été touchées, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pyssariwka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda. La région de Sumy borde les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

07:33 Ukraine : Premier centre de recrutement en Pologne

L'armée ukrainienne a établi un centre de recrutement en Pologne, a annoncé le ministère de la Défense ukrainien. Le centre "Légion ukrainienne" à Lublin, en Pologne, est le premier centre de recrutement à l'étranger pour l'armée ukrainienne. Le projet de former une "Légion ukrainienne" en Pologne faisait partie d'un accord de sécurité signé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. Depuis l'invasion russe, la Pologne a accueilli Nearly one million de personnes d'Ukraine. Les estimations du gouvernement ukrainien suggèrent qu'environ 300 000 personnes d'âge combattant d'Ukraine vivent en Pologne. Le ministre polonais de la Défense, Waldemar Kosiniak-Kamysz, a déclaré au portail "Wirtualna Polska" que la Pologne n'était pas responsable du recrutement de volontaires ukrainiens, mais seulement de leur formation militaire. "Le nombre de Ukrainiens qui se sont engagés pour cela est trop faible", a déclaré Kosiniak-Kamysz. Selon le ministère de la Défense ukrainien, presque 200 candidatures ont été reçues jusqu'à présent.

06:52 ISW : Les ressources russes critiques pour l'offensive dans l'est de l'Ukraine

Les forces russes n'ont plus suffisamment de personnel et de ressources matérielles pour soutenir des efforts offensifs intensifiés à long terme, selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). L'offensive estivale russe avait été préparée par la direction militaire russe pendant plusieurs mois. Cependant, les réserves et les ressources gatherées à cette fin sont probablement considérablement épuisées en raison des combats intenses des derniers mois, selon l'ISW. Comme les officiels ukrainiens et l'ISW l'avaient précédemment évalué, l'offensive russe actuelle dans l'est de l'Ukraine devrait atteindre son apogée dans les mois, voire les semaines à venir.

06:12 Zelensky : "Il faut renforcer la ligne de front"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la visite du nouveau secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte à Kyiv seulement deux jours après son inauguration comme "significative". "Maintenant, il s'agit de mettre en œuvre ces accords prioritaires avec les partenaires de l'Ukraine", dit Zelensky dans son discours vidéo du soir. Principalement, tous les engagements pris par les partenaires de l'Ukraine concernant le soutien à la défense du pays doivent être pleinement honorés, souligne Zelensky, en faisant référence à des promesses antérieures non remplies ou partiellement mises en œuvre. "Il faut renforcer la ligne de front", dit Zelensky. En outre, il demande l'autorisation de ses partenaires d'utiliser des armes à longue portée contre des cibles militaires sur le territoire russe. "Tout le monde dans l'alliance en est conscient", dit le Président. Zelensky nomme également la défense aérienne comme autre priorité.

05:35 Ukraine : Les capacités des armes légères pour attirer les investisseurs étrangers

Le ministère de la Défense ukrainien cherche des investisseurs étrangers pour son industrie de la défense. Un salon d'armes spécial a été organisé pour les investisseurs potentiels à un lieu non divulgué en Ukraine, selon l'agence Ukrinform. Le vice-ministre Dmytro Klimenkov a présenté une gamme d'armes ukrainiennes, notamment un système de missiles anti-char, un système d'artillerie automoteur, des véhicules sans pilote kamikazes et des véhicules de déminage. "Nous avons des développements uniques qui ont déjà été testés au combat et aff

23:51 À Kyïv : Renforcement des défenses de l'Est

Le commandant des Forces armées ukrainiennes, le général Oleksandr Syrskyj, a ordonné le renforcement des installations de défense dans la région de Donetsk, à l'est. Les forces russes progressent sur plusieurs fronts dans l'est de l'Ukraine. Syrskyj a partagé cette information sur les réseaux sociaux, mentionnant sa collaboration avec la 25e brigade aéroportée Sicheslav sur "l'une des lignes de front les plus critiques".

22:22 La guerre en Ukraine affecte le tourisme en Lettonie

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a un impact négatif sur l'industrie touristique de la Lettonie, selon le journal letton "Diena". Les entrepreneurs du secteur de l'hébergement et l'Office central de la statistique reconnaissent que la guerre entrave la reprise de l'industrie touristique après la pandémie de COVID-19. De plus, les visiteurs perçoivent la région baltique comme moins sûre en raison de la proximité des conflits militaires voisins.

21:40 La Suisse apporte 1,5 milliard d'euros à la reconstruction de l'Ukraine

La Suisse prévoit de contribuer à hauteur de 1,5 milliard de francs suisses (environ 1,54 milliard d'euros) aux initiatives de reconstruction en Ukraine au cours des quatre prochaines années. Les fonds seront principalement alloués à l'autonomie ukrainienne, au déminage et à l'aide humanitaire. Les fonds restants seront affectés à des projets impliquant le secteur privé suisse, le ministère ukrainien du Développement des communautés et des infrastructures. "Pour montrer la gravité de nos intentions, notre représentant en Ukraine supervisera la mise en œuvre du projet", a annoncé l'ambassadeur suisse Felix Baumann lors d'une réunion avec le ministre Oleksiy Kuleba. Kuleba a également mis en avant la construction d'appartements pour les 4,5 millions de personnes déplacées en Ukraine comme priorité pour la collaboration avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine reçoit un système de défense aérienne Patriot de la part de la Roumanie

Les autorités ukrainiennes ont reçu un système de défense aérienne Patriot de la part de Bucarest, comme l'a confirmé le porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu, à Radio Free Europe. "Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les pays qui nous aident en matière de défense aérienne, et je suis particulièrement reconnaissant à la Roumanie pour les systèmes Patriot. Ensemble, nous pouvons atteindre une plus grande efficacité - nous pouvons mettre fin au terrorisme russe en détruisant les drones Shahed et les missiles ensemble", avait déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors de son discours du mercredi soir. Initialement hésitante, Bucarest a décidé en juin de faire don de l'un de ses Patriots. Le gouvernement roumain a autorisé la livraison du système le mois dernier.

19:57 Forbes : Gazprom devient la société russe la moins rentable

La société russe Public Joint Stock Company Gazprom a enregistré une perte nette record de 5,5 milliards d'euros en 2023, pour la première fois en 25 ans, selon le magazine d'affaires Forbes. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une coentreprise entre le holding russe Sibur et la société chinoise Sinopec, ocupa la deuxième place sur la liste Forbes des sociétés russes les moins rentables. Les pertes de Gazprom l'ont placé parmi les cinq sociétés russes les moins rentables, aux côtés d'Ozon (avec une perte nette de 408 millions d'euros), United Aircraft Corporation (avec une perte nette de 326 millions d'euros, qui appartient à Rostec), et le site de réseautage social VK (avec une perte nette de 326 millions d'euros).

