Un réseau de pédophiles se serait déguisé en fan club de chœurs pour enfants.

Plusieurs hommes suspectés de pédophilie ont allegedly ciblé un chœur d'enfants français. Les accusations du procureur public sont graves, avec deux hommes de Basse-Saxe au centre de l'enquête. L'un d'eux est déjà jugé dans une autre affaire.

Le parquet de Hanovre enquête sur un réseau présumé de pédophiles qui se faisait passer pour un club de fans d'un chœur d'enfants français. Parmi les suspects figurent un homme de 65 ans de Seelze près de Hanovre et un homme de 63 ans du district de Hildesheim. Tous deux étaient actifs en tant que directeurs de chœur ou donnaient des cours de musique privés. Un porte-parole du parquet de Hanovre a confirmé les rapports des médias.

Dix-neuf suspects membres présumés du club de fans des "Tempo Kids" avaient organisé une rencontre lors d'un événement musical en France. Les hommes, âgés de 36 à 75 ans, sont accusés d'avoir acquis, possédé et diffusé du matériel pornographique d'enfants et d'adolescents. Parmi les suspects figurent 17 Allemands et deux Américains.

Selon le "Hannoversche Allgemeine Zeitung", les domiciles des suspects, les chambres d'hôtel et les véhicules ont été perquisitionnés à la fin avril. Les autorités françaises étaient également impliquées car la perquisition a eu lieu en France, a déclaré le porte-parole.

Un homme de 65 ans accusé d'abus sexuel sur un enfant de 13 ans

L'enquête sur le réseau présumé de pédophiles a commencé lors d'une perquisition au domicile de l'homme de 65 ans dans le cadre d'une autre affaire. L'ancien directeur de chœur de Seelze est actuellement jugé devant le tribunal régional de Hanovre pour abus sexuel sur un enfant. Selon le "Hannoversche Allgemeine Zeitung", le retraité est soupçonné d'avoir abusé sexuellement un enfant de 13 ans de la région de Leipzig entre 2021 et début 2024.

Des soupçons d'abus sexuel pèsent également sur l'homme de 63 ans. Son mandat d'arrêt a été levé sous certaines conditions, a déclaré le porte-parole du parquet de Hanovre. Jusqu'à présent, les autres suspects du club de fans allemand du chœur de garçons français ne sont enquête que pour la possession et la diffusion de représentations d'abus sexuels sur des enfants. Les enquêteurs évaluent actuellement 10 000 éléments, notamment des supports de données. Il n'est pas encore connu

Lire aussi: