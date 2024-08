- Un réseau de distribution de drogue illicite opérant dans les environs de Heilbronn.

Quatre individus sont soupçonnés d'avoir été impliqués dans la distribution de stupéfiants, principalement aux alentours de Heilbronn. Ils sont suspectés d'avoir vendu de l'héroïne à six chiffres, ainsi que d'autres substances découvertes lors de perquisitions, telles qu'un opiate de synthèse, de l'ecstasy et de la cocaïne.

Trois des présumés trafiquants de drogue, deux hommes âgés de 42 et 46 ans, et une femme de 53 ans, ont été arrêtés par les autorités en mai. Des investigations ultérieures ont conduit à la suspicion d'un homme de 20 ans originaire de la région de Bretzfeld (Hohenlohekreis). Il a été arrêté à son domicile et transféré dans un centre de détention. Les quatre individus sont thought to have été impliqués dans des activités de distribution de stupéfiants depuis au moins octobre 2023.

Les autorités ont saisi diverses substances illicites en plus de l'héroïne lors de leurs perquisitions, notamment d'autres substances de synthèse et de drogues festives. Le suspect de 20 ans de Bretzfeld est également believed to have été impliqué dans la distribution d'autres substances illégales, pas seulement de l'héroïne.

Lire aussi: