Un républicain s'identifiant comme un "nazi noir".

Mark Robinson continue de faire parler de lui en raison de ses déclarations controversées. Cet républicain brigue le poste de gouverneur en Caroline du Nord, avec le soutien de Trump. Toutefois, Robinson est désormais sous le feu des projecteurs car son nom est lié à un site pornographique.

La controverse naît d'allégations selon lesquelles Robinson se serait décrit comme un "Nazi noir" sur un site pornographique. Le gouverneur républicain en devenir a balayé les appels à sa démission, déclarant : "Nous restons dans la course." Il a critiqué un reportage de CNN sur ses propos controversés, les qualifiant de "mensonges baseless de tabloïd".

CNN a rapporté que, il y a plus d'une décennie, Robinson s'était décrit comme un "pervers" et un "Nazi noir" sur un site nommé "Naked Africa". L'homme noir américain aurait également écrit que l'esclavage "n'était pas si mauvais... J'en achèterais definitely quelques-uns". Des critiques ont également émergé concernant des propos antérieurs de Robinson, où il minimisait l'Holocauste et louait Adolf Hitler.

Actuellement lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord, Robinson est un acteur clé dans l'un des États pivots les plus disputés de l'élection présidentielle américaine. Il jouit du soutien du candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump. En réponse au reportage de CNN sur Robinson, un porte-parole de Trump a déclaré que leur priorité était de reconquérir la Maison Blanche et de sauver le pays, la Caroline du Nord étant une partie essentielle de leur plan.

Harris et Trump dans une course serrée

Avec l'élection présidentielle américaine à moins de sept semaines, la compétition entre Kamala Harris et Donald Trump reste serrée. Un nouveau sondage suggère que Harris devance son adversaire républicain dans deux États cruciaux pour la candidate démocrate. Selon l'enquête de l'université Quinnipiac, publiée mercredi, Harris devance Trump 51% à 45% en Pennsylvanie, et la différence est de 50% à 45% au Michigan.

Bien que la majorité soit claire dans la plupart des États, le résultat de l'élection dépend souvent de quelques États cruciaux. Comme lors de l'élection du 5 novembre, un petit nombre d'États peut faire pencher la balance, et parfois, seulement quelques milliers de voix déterminent le vainqueur.

Malgré la controverse entourant ses propos controversés, Robinson affirme : "Je ne vais pas démissionner." Les allégations de site pornographique et ses propos passés sur l'esclavage et Hitler continuent de hanter sa campagne pour le poste de gouverneur de Caroline du Nord.

En revanche, Harris et Trump sont dans une course serrée, Harris devançant Trump dans des États cruciaux comme la Pennsylvanie et le Michigan selon un récent sondage. Malgré cet avantage, le résultat de l'élection pourrait être déterminé par un petit nombre d'États cruciaux.

