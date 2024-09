Dormir paisiblement, mentalement fort !

Le fait de somnoler semble être plus qu'une simple façon de lutter contre la fatigue pour de nombreuses personnes. La manière dont nous dormons influence considérablement notre santé et notre bien-être général. Un sommeil réparateur est vital pour une bonne santé mentale également. De nombreuses nuits blanches peuvent perturber votre paix intérieure, et un esprit anxieux peut entraver une bonne nuit de sommeil, créant un cycle sans fin. Le Prof. Dr. Kneginja Richter, une sommité en psychiatrie, psychothérapie et médecine du sommeil, révèle 99 préoccupations sommeil et psyché dans son guide "Dormir paisiblement, mentalement fort !" (disponible à partir du 28 août). Elle partage ci-dessous ses sept conseils pour un sommeil amélioré :

Rafraîchir (Régulation de la température)

La température joue un rôle important dans le sommeil, comme le sait quiconque a déjà lutté contre les nuits d'été. Pour bien dormir, le corps doit se rafraîchir. Selon le Prof. Richter, une demi-degrée de moins peut suffire. Son conseil : prenez exemple sur les Égyptiens intelligents qui dormaient sur des sols en pierre frais avec des tapis humides. Sinon, trempez une feuille de lit dans de l'eau froide, essorez-la et utilisez-la comme couverture. La température idéale de la chambre, selon le médecin, est de 16 à 18°C.

Calmer l'esprit (Techniques de pleine conscience)

Les nuits d'insomnie, les pensées peuvent défiler à un rythme effréné, créant une boucle sans fin. Plus vous pensez, plus la nuit raccourcit. Le Prof. Richter pense que c'est dû aux affaires inachevées. Son secret : mettre vos soucis ou votre travail de côté pendant 2 heures avant de dormir. Un carnet peut aider, en notant vos préoccupations chaque soir et en le laissant hors de la chambre. Cela peut devenir une routine du coucher, aidant à clarifier votre esprit et à laisser vos soucis dehors.

Embrasser votre rythme (Horloge biologique)

Chacun a des besoins de sommeil uniques. Dans l'ensemble, les gens peuvent être classés en hiboux (travail tardif, matinées paresseuses) et en oiseaux de nuit (coucher tôt, productivité matinale). Le Prof. Richter met en évidence la reconnaissance de votre chronotype. "Aller à l'encontre de votre horloge biologique n'aide pas. À long terme, cela réduit la concentration et augmente les jours de maladie", prévient-elle. Elle suggère d'utiliser votre temps le plus productif pour les tâches importantes.

Dormir un peu plus longtemps occasionnellement

Le Prof. Kneginja Richter recommande de récupérer les zzzz au moins une fois par semaine - pas d'alarme ni de course matinale. Mais elle met en garde contre le sommeil excessif. Cela peut entraîner un sommeil prolongé au lieu de se lever. Si vous vous réveillez naturellement, il est préférable de vous lever et de suivre le cours de la journée.

L'exercice améliore la qualité du sommeil

L'exercice régulier améliore considérablement le sommeil. Rester assis trop longtemps nuit à votre sommeil, selon le Prof. Richter. Elle explique : "Si nous ne nous exertons pas pendant la journée, nous ne libérons pas bien le stress et nous sommes déséquilibrés." Elle ajoute qu'en faisant de l'exercice, nous nous débarrassons de notre colère, de notre rage et de nos rancunes personnelles au lieu de les emporter au lit. Cependant, le médecin recommande de laisser suffisamment de temps pour la relaxation avant l'heure du coucher.

Ne pas vérifier l'heure

Que faire si vous vous réveillez pendant la nuit ? "Restez au lit et continuez à dormir", suggère-t-elle. Et : Ne jamais regarder l'heure. "Si vous voyez combien de temps il vous reste avant l'alarme, vous sabotez votre sommeil", prévient-elle. Elle recommande de rester immobile dans le noir et d'essayer de vous rendormir. Si cela échoue après environ 30 minutes, elle suggère de faire une activité banale, sans lumière vive.

L'environnement de sommeil parfait

Un sommeil confortable nécessite également un environnement de chambre confortable. Cela comprend l'obscurité (rideaux occultants, stores ou persiennes) et un bon couchage (un matelas confortable, des oreillers moelleux et une couette qui vous donne une sensation de sécurité). Le Prof. Richter met en évidence l'éviction de la télévision et du bureau de travail de la chambre.

Dans son guide, le Prof. Dr. Kneginja Richter conseille aux personnes souffrant d'insomnie de mettre leurs soucis ou leur travail de côté pendant deux heures avant de dormir, en utilisant un carnet pour noter leurs préoccupations et le laisser hors de la chambre, ce qui peut aider à calmer l'esprit et à améliorer la qualité du sommeil. De plus, elle suggère d'embrasser son rythme de sommeil unique, en reconnaissant si l'on est un oiseau de nuit ou un hibou, en conseillant de ne pas aller à l'encontre de son horloge biologique car cela réduit la concentration et augmente les jours de maladie.

