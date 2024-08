- Un récit de crime passionnant, semblable à un opéra de Wagner: débordant d'émotion, tragique et plein de poignancy jusqu'à la fin.

3,75 sur 5 étoilesChute de pouvoir, performances captivantes : ne ratez pas ce "Tatort" !

De quoi ça parle ?

L'avocat de Bayreuth, Thomas Peters (Thorsten Merten), se trouve dans un tribunal avec un client. Suddenly, il se lève, sort un pistolet et tire mortellement sur le juge Volker Küßges avec un tir précis à la tête. Il regarde l'horloge : il est exactement 14h00. exactly une heure plus tard, il frappe à nouveau. Sa cible est la biochimiste Dr. Katrin Tscherna. Lorsque les détectives Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) et Daniel Voss arrivent à Bayreuth, ils voient rapidement le modèle : quelqu'un meurt toutes les heures, et tous étaient liés à un scandale alimentaire. La prochaine cible est le propriétaire de laiterie Rolf Koch (Jürgen Tarrach), qui profite actuellement d'une opéra de Wagner à la salle du festival.

Pourquoi ce "Tatort" en vaut la peine ?

Le film maintient la tension du début à la fin, tout en étant émotif, dramatique et tragique. Le réalisateur Sebastian Marka et le scénariste Erol Yesilkaya incorporent habilement la musique de Wagner de "Walküre" pour renforcer le suspense. Lorsque vous pensez que l'histoire a atteint son apogée autour de la mi-film, le mystère prend un tour surprenant, y compris une twist inattendue à la fin. Le film est captivant, aborde un sujet actuel - fraude et dissimulation dans l'industrie alimentaire - et était une préoccupation personnelle pour Yesilkaya. Après que sa femme très enceinte ait failli mourir d'une intoxication alimentaire, il a voulu exposer ce problème.

Ce qui dérange ?

Il faut un certain temps au spectateur pour suivre quel calendrier certaines scènes sont. Il y a de nombreux retours en arrière et changements de perspective qui doivent être triés en premier lieu. Cependant, ces défis ne diminuent pas l'impact global.

Les détectives ?

Ringelhahn et Voss ont toujours des conflits sur leurs rôles en tant qu'équipe. "Then I can rely on you?" demande le détective à son partenaire plusieurs fois. Ils se disputent sur des choses mineures, comme savoir si ajouter du lait UHT au café, et le cours exact de l'enquête. Alors que Ringelhahn plaide pour l'underdog, Voss lui rappelle : "Even big jerks have rights."

Allumer ou éteindre ?

"Un jour comme les autres", le titre de ce "Tatort", est un thriller puissant de Bayreuth qu'il ne faut pas manquer !

