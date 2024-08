- Un rassemblement à l'ancienne dans les rues de la Saxe

Le musée roulant de voitures anciennes, le "Sachsen Classic", a donné le coup d'envoi de sa 21ème édition avec des participants de premier plan. Jusqu'à samedi, un convoi d'environ 160 véhicules sera sur les routes, reliant les deux régions automobiles les plus importantes de Saxe : Zwickau et Leipzig. En tête du convoi se trouve une Horch 430 de 1932.

La Saxe est berceau de l'industrie automobile en Allemagne. Le pionnier August Horch a fondé la production automobile à Zwickau il y a 120 ans, où des véhicules sont toujours produits aujourd'hui, mais avec des moteurs électriques. De plus, le rallye célèbre l'anniversaire de la Volkswagen Golf. Il y a cinquante ans, les premiers exemplaires de ce type ont été construits, et le modèle a également été produit à Zwickau à certaines périodes. Volkswagen envoie onze exemples historiques de sa collection au rallye. La légende du patinage artistique Katarina Witt se joint également en tant que passagère.

Selon les organisateurs, le convoi comprend des véhicules de 40 marques différentes. La voiture la plus ancienne est une Rolls-Royce Phantom II de 1930. Mais on peut également voir des voitures Melkus, Bentley, BMW, Porsche, Jaguar et Ferrari. Les voitures parcourront plus de 500 kilomètres d'ici samedi. Outre Zwickau et Leipzig, il y aura des arrêts à Oelsnitz, sur le Sachsenring, à Torgau, Delitzsch, Dessau et Wurzen.

Au cours du rallye, les participants ont tout le temps de profiter de leur temps libre pour explorer les villes historiques le long du parcours. Après la longue conduite, certains préfèrent peut-être utiliser leur temps libre pour se détendre et admirer les voitures classiques dans les paisibles paysages des arrêts.

