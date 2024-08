- Un rapport médiatique: Undav reste "très probable" à la VfB

Football Bundesliga side VfB Stuttgart pourrait potentiellement sécuriser les services de joueur national Deniz Undav de manière permanente. Selon les informations de "Kicker", les négociations avec le club de Premier League Brighton & Hove Albion semblent se diriger vers une conclusion positive pour l'équipe de Stuttgart.

Après de longues discussions intenses, le souhait d'Undav de jouer avec le vice-champion de la ligue dans la nouvelle saison en Ligue des champions est "très probable" d'être exaucé. Apparemment, VfB propose un montant de transfert allant jusqu'à 30 millions d'euros pour le joueur de 28 ans.

Undav souhaite jouer dans la meilleure ligue

Undav a déjà joué en prêt pour les Swabians la saison dernière et a brillé en tant que parfait partenaire d'attaque de Serhou Guirassy, qui a rejoint Borussia Dortmund pendant les vacances d'été, avec 28 points marqués. Avec ses performances, il s'est également recommandé pour une nomination à l'Euro et a joué un match lors du tournoi à domicile.

L'équipe de Stuttgart avait exercé l'option d'achat dans le contrat de prêt. Cependant, Brighton avait sécurisé une clause de rachat et l'a également mise en œuvre. Les deux clubs négocient depuis des semaines maintenant.

Compte tenu de la bonne progression des négociations entre VfB Stuttgart et Brighton & Hove Albion pour le transfert permanent de Deniz Undav, et du fort désir d'Undav de jouer pour le vice-champion de la ligue dans la saison à venir de la Ligue des champions, il y a de fortes chances que Deniz Undav joue bientôt pour Brighton de manière permanente.

En cas de transfert réussi, Deniz Undav, qui a Previously demonstrated exceptional talent during his loan spell with VfB Stuttgart, could potentially contribute to Brighton's offensive efforts with his impressive scoring ability.

Lire aussi: