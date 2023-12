Un rapport fournit de nouveaux détails sur un décès qui pourrait être lié à un médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer

La lettre de recherche, publiée mercredi dans le New England Journal of Medicine, donne des détails sur ce qui est arrivé au participant à la phase d'extension ouverte de l'essai du lécanemab.

Dans une extension ouverte, il n'y a pas de bras placebo ; tous les participants reçoivent le médicament en question parce qu'une partie antérieure de l'essai a montré beaucoup de potentiel.

Dans ce cas, une personne de 65 ans qui en était aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer a été transportée aux urgences d'un hôpital de la région de Chicago dans les 30 minutes qui ont suivi les premiers signes d'un accident vasculaire cérébral (AVC), indique le rapport. Les médecins de la Northwestern University Feinberg School of Medicine ont appris que le patient avait reçu des perfusions de lécanemab quatre jours auparavant.

Ce patient n'est pas le seul à être décédé au cours de l'extension à bras ouvert. La publication Stat a rapporté qu'un enquêteur lui avait fait part du décès d'un autre participant dont l'hémorragie cérébrale pouvait être liée au médicament. Dans ce cas, le fabricant de médicaments Eisai a évoqué d'autres facteurs possibles.

Le lécanemab est censé ralentir la progression de la maladie d'Alzheimer. En novembre, l'entreprise a publié une étude montrant qu'il ralentissait la progression du déclin cognitif de 27 % par rapport à un placebo. Il a également réduit les niveaux d'amyloïde - une protéine qui est l'une des caractéristiques de la maladie d'Alzheimer - et a eu des effets positifs sur la cognition et la capacité à effectuer des tâches quotidiennes par rapport à un placebo.

La recherche a également montré qu'environ 2,8 % des participants à l'essai qui ont pris le médicament ont présenté un effet secondaire symptomatique appelé ARIA-E, qui se traduit par un gonflement du cerveau. Aucun des participants ayant reçu un placebo n'a eu cet effet.

Le nouveau rapport indique que l'équipe médicale de l'hôpital a administré au patient un médicament courant destiné à briser les caillots sanguins susceptibles de provoquer un accident vasculaire cérébral, appelé bolus de t-PA. Rien dans les antécédents médicaux du patient ne laissait supposer qu'il aurait un problème avec ce médicament. Mais moins d'une heure après le début du traitement, la tension artérielle du patient est montée en flèche, si bien que les médecins ont interrompu la perfusion.

Une tomodensitométrie a révélé un saignement important dans le cerveau.

Les médecins ont alors administré un médicament capable de contrôler l'hémorragie, mais le patient est devenu très agité et a développé des problèmes de communication. Le patient a également eu de fréquentes crises non convulsives.

L'équipe médicale a pu traiter les crises, mais l'état de la personne ne s'est pas amélioré.

Après trois jours d'hospitalisation, la personne a reçu un tube dans la trachée pour l'aider à respirer. Malgré ce tube et d'autres soins de soutien, le patient est décédé.

L'autopsie a montré que le patient présentait une hémorragie cérébrale importante et des dépôts d'amyloïde dans de nombreux vaisseaux sanguins du cerveau, ce qui a probablement contribué à l'hémorragie, selon le rapport.

Selon le rapport, les vaisseaux sanguins du cerveau du patient ont dû éclater après avoir été exposés au t-PA, un médicament contre la formation de caillots sanguins.

"Le nombre élevé et la variation de taille des hémorragies cérébrales chez ce patient seraient inhabituels en tant que complication du t-PA uniquement liée à l'amyloïde cérébrovasculaire", indique le rapport. Mais l'association du médicament anti-coagulant et du lécanemab pourrait avoir provoqué les hémorragies cérébrales.

Northwestern Medicine a décliné la demande de CNN d'interviewer les auteurs du nouveau rapport, mais a déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'un "effort pour fournir des données pertinentes à la communauté médicale et scientifique".

Eisai a déclaré qu'elle n'avait pas de réponse officielle à donner en raison de la protection de la vie privée des patients.

L'entreprise et Northwestern Medicine ont fait référence à une réponse publiée en même temps que le nouveau rapport par des cliniciens et des chercheurs qui ont participé aux essais cliniques du lécanemab.

Les docteurs Marwan Sabbagh et Christopher H. van Dyck ont écrit dans cette réponse qu'ils "conviennent que ce cas soulève d'importantes questions de gestion pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer".

Il s'agit d'un "cas inhabituel, et nous comprenons pourquoi les auteurs veulent mettre en évidence une préoccupation potentielle", ont-ils déclaré.

Dans leur réponse, ils ont également souligné d'autres facteurs potentiels dans le décès des deux participants à l'essai.

Dans ce cas, l'hémorragie cérébrale pourrait avoir été liée à une période de temps après l'accident vasculaire cérébral au cours de laquelle la pression artérielle du patient était exceptionnellement élevée, ont-ils déclaré. L'autre participant à l'essai prenait un médicament contre la fibrillation auriculaire qui pourrait avoir été un facteur contributif.

Les médecins écrivent également dans leur réponse que d'autres patients ayant reçu du t-PA sont décédés avec des dépôts amyloïdes dans les vaisseaux sanguins du cerveau.

Le Dr Sharon Cohen, neurologue comportementaliste qui travaille avec des patients atteints de la maladie d'Alzheimer au Toronto Memory Program et qui a participé à l'essai du lécanemab, explique qu'il a été difficile de mettre au point un traitement contre la maladie d'Alzheimer.

Selon M. Cohen, les médecins savent depuis des années que presque tous les médicaments de cette classe peuvent avoir un effet secondaire ARIA (anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde).

La sécurité du médicament "semble très acceptable", a-t-elle déclaré. "Elle se situe dans la fourchette des effets indésirables auxquels nous nous attendions et semble très raisonnable pour cette population de patients.

Le taux de saignement dans l'essai est considéré comme très faible, et la plupart des microbleeds observés dans l'essai ont été asymptomatiques, a-t-elle ajouté.

Dans le cas du patient mentionné dans le nouveau rapport, Mme Cohen pense que le décès est probablement lié au médicament contre la formation de caillots sanguins, mais elle a déclaré que la combinaison de ce médicament et du lécanemab "nous fait réfléchir".

Si la FDA approuve le traitement, il pourrait y avoir une certaine discrétion en termes de choix du patient et de ce que le médecin prescripteur estime être le mieux pour une personne qui prend des anticoagulants ou qui présente d'autres facteurs de risque d'hémorragie, a-t-elle déclaré.

D'une manière générale, le lécanemab a, à bien des égards, dépassé nos attentes, a-t-elle ajouté, "car nous n'avions jamais obtenu de résultats aussi positifs dans un essai de modification de la maladie d'Alzheimer jusqu'à présent".

