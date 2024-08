- Un randonneur trébuche et tombe à 500 pieds.

Un randonneur de 32 ans est décédé après être tombé de 150 mètres en descendant du sommet du Brecherspitz dans l'Oberbayern. Selon la police de Rosenheim, l'homme a trébuché et est tombé du bord de la pente sud escarpée du Brecherspitz, près de l'Alpe de Firstalm supérieure. despite les efforts du équipe de sauvetage en montagne alertée par ses compagnons, l'homme de Munich n'a pu être sauvé et est décédé sur les lieux de l'accident.

Accident au Brecherspitz dans l'Oberbayern

L'homme de 32 ans randonnait avec six amis le dimanche lorsqu'il est tombé du sentier en direction de l'Alpe de Firstalm supérieure. Le groupe de déploiement alpin de la police frontière de Raubling a seulement pu récupérer le corps de l'homme. Le service de sauvetage en montagne et un hélicoptère de sauvetage ont également été impliqués dans l'opération.

Les amis de l'homme, sous le choc, ont été descendus dans la vallée par le service de sauvetage en montagne. Les investigations sur les causes de l'accident sont en cours.

La tragédie au Brecherspitz a entraîné la mort prématurée du randonneur. Despite les efforts vaillants de l'équipe de sauvetage, ils n'ont pas pu sauver sa vie.

Lire aussi: