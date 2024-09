Un randonneur retrouvé à Washington après un mois de torture aurait pu avoir peu de temps de survie, selon les déclarations des secouristes.

Robert Schock, âgé de 39 ans, a été vu pour la dernière fois par des randonneurs dans un lieu spécifique du parc le 31 juillet, et il ne portait pas d'équipement de camping, selon le communiqué du bureau du shérif du comté de Whatcom à CNN.

Il a été rapporté qu'il a été sauvé et transporté à l'hôpital le 30 août, selon les autorités.

Selon Jeff Kish, directeur exécutif de l'Association du sentier du Pacifique Nord-Ouest, dans un post Facebook tardif du mercredi, "lorsque notre équipe a trouvé Robert, il a réussi à communiquer qu'il avait été immobilisé, coincé à cet endroit précis pendant environ deux semaines."

Les recherches ont duré presque un mois

Le 3 août, les responsables du parc ont alerté les autorités au sujet d'un véhicule abandonné au parking de Hannegan Pass. Ils ont également signalé avoir trouvé un chien qu'ils pensaient être celui de Schock, à 8 miles de là sur un sentier près de la rivière Chilliwack, comme indiqué dans le communiqué de presse.

Les députés intervenus ont examiné le véhicule et ont trouvé le portefeuille de Schock sur le tableau de bord, les fenêtres baissées, selon le bureau du shérif.

Le 7 août, les gardiens du parc ont mené plusieurs recherches au sol dans la zone éloignée et ont rejoint les députés dans une recherche en hélicoptère de la région. Cependant, ils n'ont trouvé aucun indice sur l'emplacement de Schock.

Une recherche aérienne de la patrouille frontalière des États-Unis le 16 août de la vallée de Chilliwack et une recherche au sol dans la zone où le chien avait été trouvé n'ont également rien donné, selon les autorités.

"Le 30 août, les députés du WCSO ont été informés par les gardiens du service des parcs nationaux que Schock avait été trouvé vivant et en bonne santé dans la vallée de Chilliwack", a déclaré le bureau du shérif dans le communiqué de presse.

Schock : Vivant mais loin d'être en bonne santé

Jeff Kish a remis en question le communiqué officiel concernant l'état de santé de Schock lorsqu'il a été secouru par son équipe de l'Association du sentier du Pacifique Nord-Ouest, qu'il a écrit sur Facebook.

"Robert a été trouvé vivant, mais certainement pas dans une bonne condition", a écrit Kish. "Il est believed by those involved in the rescue that Robert might have had just another day left before the outcome would have been much more grim."

Kish et son équipe travaillaient à restaurer un sentier endommagé par les feux le jour où ils ont trouvé Schock, selon lui. Ils revenaient au camp après une longue journée lorsqu'ils ont entendu un son faible près de la rivière Chilliwack en la traversant, il a partagé.

"It wasn't immediately obvious that they had heard a person, but their instinct was to take the time to investigate, just to be sure", a écrit Kish.

L'équipe a entendu Schock appeler à l'aide, comme le rapportait l'affilié CNN KIRO.

Schock a été découvert à environ un demi-mile du sentier le long de la berge de la rivière, "exposé et à la merci des éléments", selon Kish, qui a ajouté : "Sa situation était critique."

L'équipe a prodigué les premiers soins à Schock pendant plusieurs heures jusqu'à l'arrivée des équipes de secours pour le transporter à l'hôpital, selon Kish.

CNN a contacté le service des parcs nationaux pour obtenir plus d'informations.

Given that Robert Schock was rescued on August 30 and was found in a critical condition, it's important for us to ensure he receives necessary medical care and support during his recovery.

Furthermore, the Pacific Northwest Trail Association team played a significant role in finding Schock and providing initial aid, demonstrating the importance of their work in maintaining trails and assisting hikers in need.

Lire aussi: