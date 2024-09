Un randonneur britannique meurt à Majorque.

Une violente tempête à Majorque a entraîné la mort d'un randonneur britannique. Les autorités, la Guardia Civil, ont annoncé la récupération du corps dans la zone nord du canyon de Torrent de Pareis sur l'île espagnole. L'identification préliminaire de la victime indique qu'il s'agit d'un homme de 32 ans. La veille, il avait été emporté par les eaux de crue avec une randonneuse britannique. La localisation de la femme reste inconnue et les opérations de recherche se poursuivent.

Le duo faisait partie des douze aventuriers, composé d'un Allemand, d'un Français, d'autres Britanniques et de locaux. Dix personnes, hommes et femmes, ont été miraculeusement sauvées des eaux montantes juste avant le coucher du soleil mardi. Elles ont été secourues par hélicoptère et une corde, après avoir été bloquées pendant des heures dans un temps glacial et trempé.

Le Torrent de Pareis, qui s'étend sur plus de trois kilomètres avec une dénivellation de 180 mètres, est niché dans les montagnes de Serra de Tramuntana, une destination de randonnée célèbre à Majorque qui abrite le pic le plus haut de l'île, le Puig Major (1445 mètres). Les parois du canyon atteignent jusqu'à 200 mètres de haut à certains endroits. La randonnée dans ce canyon est considérée comme l'une des excursions les plus palpitantes de l'île, mais elle présente également ses propres défis. Les experts mettent en garde contre la sous-estimation de la montée ou de la descente sur de gros rochers.

En raison des eaux de crue intenses pendant la tempête, le randonneur britannique et sa compagne ont été emportés. Malgré les efforts de la Guardia Civil et une opération de sauvetage, la localisation de la femme reste inconnue en raison des conditions dangereuses dans le canyon de Torrent de Pareis.

