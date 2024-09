- Un randonneur britannique est mort lors d'une tempête à Majorque.

Une violente tempête fait une victime parmi les randonneurs britanniques à Majorque. Le corps d'une femme de 26 ans a été découvert aux abords du gouffre de Torrent de Pareis, situé dans la partie nord de l'île espagnole de Majorque. La Guardia Civil a rapporté cet incident tragique. La femme faisait partie d'un groupe de douze randonneurs intrépides composé d'un Allemand, d'un Français, de plusieurs Britanniques et d'Espagnols. Dix randonneurs ont été secourus vivants avant la tombée de la nuit le mardi grâce à un hélicoptère et des cordes. Ils étaient bloqués en raison des eaux montantes et étaient transis de froid et trempés.

Torrent de Pareis : un sentier à la fois époustouflant et dangereux

Le Torrent de Pareis, long de 2,8 kilomètres et avec une dénivellation verticale de 180 mètres, se niche au cœur de la chaîne de montagnes de Serra de Tramuntana, une destination de randonnée célèbre pour son sommet le plus élevé à Majorque, le Puig Major (1445 mètres). Les falaises du gouffre s'élèvent jusqu'à 200 mètres de haut à certains endroits. L'excursion dans le torrent est célébrée comme l'une des plus spectaculaires randonnées des îles Baléares, mais elle est également réputée difficile. La montée et la descente périlleuses sur de gros rochers sont souvent sous-estimées.

Déruptions météorologiques et inondations éclair

Le système de tempête violent qui a apporté de fortes pluies et des orages a entraîné des retards allant jusqu'à deux heures à l'aéroport de Palma le mardi. Plusieurs inondations éclair ont eu lieu, entraînant la fermeture de routes. Despite the brief yet intense rainfall, powerful gusts of wind accompanied the storm. Over 90 liters of rain per square meter poured down in a short period.

Alerte orange pour le mercredi

Amena, le service météorologique, a prévu des conditions météorologiques encore plus défavorables pour le mercredi, en émettant une alerte orange pour toutes les îles Baléares (et les régions importantes le long de la côte méditerranéenne espagnole) jusqu'à 18h00. Des averses torrentielles, des orages et des rafales de vent avec des vitesses allant jusqu'à 120 kilomètres par heure étaient prévus. Cependant, le mercredi matin, le soleil brillait sur Majorque, et presque toute la région méditerranéenne espagnole était libre de retards de vol. L'alerte orange a été levée le jeudi.

Malgré son appartenance au groupe de randonneurs intrépides, la femme de 26 ans n'a pas survécu aux conditions difficiles pendant la randonnée. Ses camarades randonneuses, ainsi que les autres membres du groupe, ont affronté des conditions périlleuses, notamment des eaux montantes et de fortes pluies.

