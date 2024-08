- Un puits à bombes bon marché élimine rapidement un cargo

Les États-Unis ont mis en valeur la puissance d'une nouvelle arme guidée dans le golfe du Mexique. Un bombardier B-2 Spirit clandestin a libéré l'arme baptisée Quicksink, qui a pulvérisé l'objectif d'entraînement, le navire marchand à la retraite Monarch Countess, lors de l'explosion.

Quicksink a été conçu comme un destructeur de navires. C'est une arme économique qui utilise la même technologie que les bombes glissantes utilisées en Ukraine, bien qu'il y ait une distinction cruciale.

"Bêtes" projectiles se transforment en instruments de précision

La base repose sur un kit (Joint Direct Attack Munitions (JDAM)) qui donne vie aux bombes traditionnelles, les transformant en armes de précision guidées par GPS. Dans les essais précédents, il a été utilisé pour équiper des bombes du type GBU-31. Contrairement à un missile ou à une cruise missile, le module JDAM n'est pas autopropulsé. La bombe glissante doit être larguée depuis un avion, et son énergie cinétique dépend de la hauteur et de la vitesse du dispositif de livraison.

À ce jour, Quicksink fonctionne comme une bombe glissante ordinaire, mais le kit de glisse est équipé d'un chercheur laser indépendant qui prend le contrôle une fois que la bombe entre dans la zone cible. Cela permet à Quicksink de cibler des targets mobiles comme des navires. La précision est si pointue que n'importe quelle partie du navire, même sous l'eau, peut être touchée. Pour que le système plonge dans l'eau, le kit de glisse a dû être redessiné en conséquence.

Les porte-avions pourraient être menacés

Quicksink est vendu à un prix fractionnel de l'autre armement à longue portée, croyant qu'il coûte à peine 300 000 dollars, et un bombardier peut transporter plusieurs unités simultanément. Cependant, le tableau n'est pas complètement rose. La portée de vol d'une bombe glissante est considérablement limitée, à seulement 74 kilomètres. Pour l'utiliser, l'avion doit voler à de grandes altitudes, devenant ainsi exposé et vulnérable aux attaques ennemies. C'est probablement pourquoi le système a été largué depuis un bombardier furtif. Auparavant, la bombe était déployée par un F-15. Quicksink n'était pas destiné à être utilisé contre des flottes lourdement fortifiées et prêtes à la défense. Au lieu de cela, il a été créé pour attaquer des cibles faiblement sécurisées.

Source : Defence News, US Air Force, Warzone

