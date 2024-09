Un puissant incendie de forêt en Californie ressemblait à une explosion d'un point de vue aérien <unk> voici la situation actuelle.

Intenses nuées ardentes, couramment appelées "nuées de feu", ont explosé au-dessus du brasier le lundi, coïncidant avec le moment où un satellite météorologique haute résolution surveillait la Terre depuis plusieurs centaines de miles.

Ces nuées ardentes apparaissent au-dessus de sources de chaleur intenses telles que les incendies de forêt ou les éruptions volcaniques. L'air au-dessus de la source de chaleur est rapidement et chaotiquement poussé vers le haut, entraînant le refroidissement et la condensation de l'humidité dans l'air, formant les nuages.

Cependant, les nuées ardentes absorbent généralement de grandes quantités de fumée et de cendre des feux qui les génèrent, les rendant considérablement plus sombres que les nuages blancs et duveteux habituels.

C'est exactly ce que le satellite Landsat-8, projet de collecte de données collaboratif entre la NASA et le Service géologique des États-Unis, a observé lundi.

Des nuées ardentes monumentales se sont élevées au-dessus de l'incendie de la ligne, éjectant de vastes quantités de fumée et de cendre haut dans l'atmosphère. L'imagerie satellite présentait ces nuages comme plus semblables à des choux-fleurs sales ou des boules de coton usagées, comparés aux nuages duveteux et blancs de type cumulus situés à l'est de l'incendie.

Les nuées ardentes étaient également entourées de fumée de teinte brun clair ou beige sur l'image satellite.

Plus tard dans la journée, les nuées ardentes de l'incendie de la ligne se sont transformées en nuées pyrocumulonimbus, générant des éclairs et de la pluie, selon la NASA.

Bien que la pluie issue d'une telle tempête puisse aider les efforts de lutte contre l'incendie, les vents puissants de l'orage et les nouveaux éclairs dans les zones plus sèches présentent le risque de déclencher de nouveaux incendies.

La prévision météorologique du mardi prévoyait un mélange de pluie et de fumée en raison de la transformation des nuées ardentes en nuées pyrocumulonimbus, comme observé par la NASA. Ces nuages absorbent généralement de la cendre et de la fumée, rendant les conditions météorologiques plutôt défavorables.

À mesure que l'incendie de la ligne continue de générer une chaleur intense, les nuées ardentes au-dessus de lui continuent de s'assombrir, affectant considérablement la météo locale.

Lire aussi: