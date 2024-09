Un public qui visite la plage rencontre un elk sur Usedom.

Spectacle sur la plage à Ahlbeck : Un orignal adulte surprise la foule en faisant une apparition inattendue dans la zone côtière. Plusieurs spectateurs ont été attirés par la scène alors que l'animal tentait à plusieurs reprises de rejoindre la côte avant de retourner en Pologne par la suite. Ce n'est pas la première fois que la région de Vorpommern accueille un tel visiteur.

Selon Klaus Kraft du service de sauvetage animalier de Vorpommern-Greifswald, l'orignal provenait probablement des bois environnants. L'animal a tenté à plusieurs reprises de gagner la terre ferme. Les autorités et la police ont tenté de maintenir une distance de sécurité, mais certains spectateurs ont ignoré les règles, rendant difficile de les tenir à l'écart. Un fan a même violé les limites pour prendre quelques photos.

L'orignal était adulte, selon Kraft, pesant entre 700 et 1 000 kilogrammes. Malgré leur allure majestueuse et le miracle de la nature qu'ils représentent, il est important de ne pas sous-estimer les risques potentiels qu'ils posent.

Augmentation de la population en Pologne

Les orignaux n'ont pas d'ennemis naturels. Bien qu'ils ne soient généralement pas agressifs, ils peuvent infliger des blessures avec leurs bois ou leur masse s'ils se sentent menacés ou provoqués. Les chiens qui se promenaient sur la plage étaient également en danger de rencontrer ces animaux. Kraft a confirmé que les orignaux peuvent être aperçus dans la région de temps en temps.

Des rapports antérieurs ont suggéré que la chasse intensive dans les années 1990 a entraîné une baisse significative de la population d'orignaux dans la Pologne voisine. Cependant, après la fin de cette initiative, la population d'orignaux dans la région a commencé à prospérer. Des rapports du district de Vorpommern-Greifswald ont révélé que ces animaux traversent parfois l'Oder à la nage, atteignant le Brandebourg et Vorpommern également. Les jeunes mâles orignaux, à la recherche de leur propre territoire et de partenaires pour s'accoupler, sont un spectacle courant dans cette partie de la région.

L'orignal, ayant traversé l'Oder depuis la Pologne, a été aperçu en train de s'approcher de la côte de la mer Baltique. Despite the increased moose population in Poland due to reduced hunting, it's essential to maintain a safe distance and respect their territory to avoid any conflicts.

