Un propriétaire de maison est blessé dans un incendie à Donzdorf.

Un incendie s'est déclaré à Donzdorf, relevant de la juridiction de Göppingen, où une seule personne a été blessée par des fumées toxiques. Selon l'annonce de la police, les pompiers ont réussi à éteindre les flammes. L'ampleur des blessures de la personne reste incertaine, selon un représentant de la police.

Les causes et les coordonnées précises de l'incendie n'ont pas encore été révélées. Il a été révélé que la maison était en cours de rénovation à ce moment-là, a ajouté le porte-parole de la police. L'évaluation des dommages aux biens est toujours en cours et est estimée à des millions, selon le porte-parole.

La cause exacte de l'incendie à Donzdorf reste inconnue, constituant un autre aspect à investiguer. Malgré les dommages importants, les propriétés environnantes ont réussi à rester indemnes.

