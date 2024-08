- Un professionnel des pompes funèbres accusé se présente à nouveau devant le tribunal

Un prestataire de services funéraires malhonnête, précédemment condamné pour avoir escroqué de nombreuses femmes, va être à nouveau inculpé de fraude à partir du 9 novembre (9h00). Selon le tribunal local de Rostock, il y a neuf incidents entre février 2020 et mars 2022, impliquant des services de réparations non payés et des dommages totalisant plus de 106 000 euros.

En mai 2023, le tribunal local a infligé une peine de trois ans et dix mois de prison à cet individu âgé de 49 ans à l'époque. Le verdict a indiqué qu'il avait manipulé le trouble émotionnel de plusieurs femmes pour s'emparer de sommes importantes d'argent. La cour d'appel régionale de Rostock examinera ces cas lors d'une audience en appel prévue le 20 novembre. Les affaires ont été rendues populaires par le documentaire ARD "L'escroc sentimental".

Après avoir purgé sa peine de prison initiale, le prestataire de services funéraires malhonnête fait face à un autre procès pour fraude, ce qui pourrait entraîner une nouvelle période d'emprisonnement. Malgré sa condamnation et son emprisonnement précédents pour escroquerie, il a continué à tromper ses clients, entraînant des pertes financières totalisant plus de 106 000 euros.

Lire aussi: