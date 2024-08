Un professionnel de l'anesthésie reconnaît avoir manqué à l'hygiène

Un professionnel de santé, plus précisément un anesthésiste, est jugé à Francfort-sur-le-Main. Des rapports indiquent que plusieurs individus, dont une fille de quatre ans, ont été blessés à cause de ses actes. Lors du procès, le professionnel de santé a admis avoir commis des erreurs d'hygiène mais a nié les accusations portées contre lui par le procureur.

Deux ans après la mort d'une jeune fille dans un cabinet dentaire situé dans le district de Hochtaunuskreis, l'anesthésiste impliqué a admis ses erreurs. Dans une déclaration lue lors des premières audiences au tribunal régional de Francfort, le représentant légal du sexagénaire a expliqué que ces erreurs avaient été commises involontairement.

Cependant, le procureur a rejeté les allégations selon lesquelles il n'aurait pas utilisé de seringues jetables, n'aurait pas administré des doses excessives de médicaments ou n'aurait pas utilisé une seule bouteille d'anesthésiant pour plusieurs patients pour des raisons financières.

Conduite douteuse de l'anesthésiste

Selon les accusations, des enfants traités dans le cabinet dentaire ont contracté des infections sanguines à cause d'un anesthésiant contaminé. Le défendeur de Bensheim, en Hesse, est accusé de homicide involontaire pour la fille de quatre ans et de blessures corporelles pour d'autres enfants par le procureur. Le procureur allègue que l'anesthésiste a commis plusieurs erreurs.

Le 28 septembre 2021, plusieurs patients ont été anesthésiés sous anesthésie générale pour des traitements dentaires dans un cabinet à Kronberg. Le premier patient de la journée était une femme adulte, suivi à 9 heures d'un garçon de neuf ans qui avait peur de son traitement de canal radiculaire upcoming.

Le procureur soupçonne que l'anesthésiste a utilisé la même solution d'anesthésiant contaminée pour le garçon que pour la femme. Cette solution contaminée a ensuite été administrée aux trois autres enfants traités ce jour-là.

Conséquences tragiques pour une fillette de quatre ans

La jeune fille était la dernière à être anesthésiée cet après-midi-là. La solution d'anesthésiant contaminée l'a également affectée et contenait des bactéries. Elle est décédée dix heures plus tard, peu après 2 heures du matin au cabinet. Pendant ces dix heures, elle était inconsciente à cause de l'anesthésie. L'anesthésiste a essayé de la ranimer, mais selon l'acte d'accusation, il a commis des erreurs pendant ce processus et le service d'urgence a été appelé au moins trois heures plus tard que nécessaire.

Peu

