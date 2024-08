- Un professionnel de la santé perd connaissance et meurt dans un établissement de santé.

Au cœur de Munich, un conducteur a perdu connaissance au volant de son véhicule. Son véhicule a dévié à un carrefour et a percuté un réverbère un vendredi, selon les autorités. Des témoins ont rapidement alerté les secours et ont commencé un massage cardiaque sur le sexagénaire inconscient. Malheureusement, il est décédé plus tard à l'hôpital, comme l'a confirmé la police. On pense qu'il a été victime d'un problème de santé imprévu. Pas d'autres informations n'ont été communiquées.

Le véhicule impliqué dans l'accident était immatriculé dans la région de Bavière. Malgré l'incident, la vie citadine de Munich a continué à battre son plein ce week-end en Bavière.

