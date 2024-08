Un procès pour meurtre sans corps se termine par une peine de prison à vie.

Dans un procès circonstanciel, un homme de 38 ans est condamné à la réclusion à perpétuité pour un meurtre motivé par l'appât du gain. Sans le corps de la victime, le tribunal doit envisager d'autres possibilités que la mort violente. Cependant, le verdict est sans équivoque.

Dans un procès pour meurtre sans corps, le tribunal régional de Bielefeld a condamné l'accusé de 38 ans à la réclusion à perpétuité. Le tribunal est convaincu que les preuves circonstancielles montrent clairement que l'accusé a tué l'homme d'affaires de Hüllhorst, dans l'Ostwestfalen, pour des raisons financières il y a presque un an, a déclaré le président du tribunal Sven-Helge Kleine dans le verdict.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale, la mort d'une personne peut être établie légalement sans corps. Cependant, des exigences strictes doivent être respectées dans l'évaluation des preuves dans un procès circonstanciel. C'était le cas ici, a déclaré Kleine.

Dans le processus d'élimination, le tribunal a considéré d'autres possibilités. L'accusé a maintenu dans sa déclaration finale qu'il n'avait rien à voir avec la mort du sexagénaire. Il pense que l'homme d'affaires vit à l'étranger et profite de la vie ou s'est suicidé. "Tout cela a été démenti lors du procès", a déclaré le président du tribunal. Il a été prouvé que l'homme de 38 ans a tué l'homme d'affaires par désespoir financier à l'automne 2023 pour obtenir sa propriété et ses biens.

La voiture du sexagénaire a été retrouvée aux Pays-Bas après sa disparition. Les enquêteurs ont trouvé la clé de voiture correspondante, le certificat d'immatriculation, la carte de crédit, le passeport et une carte d'identité bulgare appartenant à la victime présumée avec l'accusé. De plus, un expert en graphologie a conclu que l'homme de 38 ans avait falsifié la signature de l'homme présumé mort sur un mot. Un chien détecteur de cadavres a réagi sur la propriété de l'homme d'affaires. De plus, l'enquête sur les lieux a trouvé le sang du sexagénaire sur place et l'ADN de l'accusé dans la voiture de sport.

Le verdict n'est pas encore définitif. Les avocats de la défense ont immédiatement annoncé après le verdict qu'ils contesteraient le verdict de culpabilité en appel devant la Cour fédérale de justice.

