Début de procédures judiciaires ou initiation d'une action en justice - Un procès en prison a été lancé pour une agression présumée dans une prison qui a entraîné des blessures intentionnelles par éclats de shrapnel.

Dans une salle d'audience hautement sécurisée, les procédures pour une accusation de tentative de meurtre ont commencé au tribunal régional de Frankenthal. Un individu de 23 ans, originaire de Syrie, est accusé - il est suspecté d'avoir transpercé un officier de correction avec un fragment pointu d'environ 10 centimètres d'une table lors d'une tentative d'évasion ratée à la JVA Frankenthal. Les autorités considèrent cet incident comme une tentative de meurtre sur l'officier.

De plus, cet individu est impliqué dans des agressions physiques à la prison de Wittlich. Les charges contre lui comprennent un coup de tête contre un officier et un coup de pied à un autre dans la hanche gauche tout en sautant. À la JVA Schwalmstadt en Hesse du Nord, l'accusé est apparemment responsable d'avoir donné un coup de pied si fort contre le bouclier de protection d'un officier que l'officier a subi une fracture de la phalange médiane de son petit doigt.

La première journée du procès a vu plusieurs témoins témoigner. Les procédures, prévues pour se terminer mi-décembre, seront menées selon des protocoles de sécurité stricts. Les mesures comprennent la limitation du nombre de spectateurs et l'immobilisation du défendeur avec des menottes aux pieds et aux mains, accompagné d'une escorte de gardiens de prison tout au long du procès.

Le défendeur de 23 ans fait face à des chefs d'accusation de tentative de meurtre pour avoir transpercé un officier de correction avec un fragment de table lors de sa tentative d'évasion, que les autorités considèrent comme une tentative de meurtre sur l'officier.

