- Un procès contre Boateng pour des déclarations sur son ex-partenaire

L'affaire autour des déclarations de l'ancien footballeur Jérôme Boateng concernant son ex-partenaire Kasia Lenhardt s'envenime

Le prochain round de la dispute autour des déclarations de l'ancien footballeur Jérôme Boateng concernant son ex-partenaire Kasia Lenhardt aura lieu jeudi. La Cour d'appel de Berlin examinera à 14h00 un procès en injonction déposé par la mère du mannequin, décédée en février 2021. La Cour régionale de Berlin avait précédemment interdit à Boateng de faire une déclaration spécifique en première instance en novembre 2022. Cependant, la mère cherche à empêcher la diffusion d'un total de six déclarations.

Récemment, un procès pénal contre Boateng a fait la une des journaux. La Cour régionale I de Munich a sermonné Boateng pour coups et blessures intentionnels et a infligé une amende de 40 fois 5 000 € par jour, sous conditions. De manière similaire à une peine avec sursis, Boateng, 35 ans, n'aura à payer les 200 000 € que s'il enfreint ses conditions. Cependant, le Parquet de Munich ne reconnaît pas le verdict et a fait appel.

La mère de l'ex-petite amie se bat en justice

Entre-temps, à Berlin, la mère de l'ex-petite amie de Boateng, Kasia, cherche à empêcher la diffusion plus avant d'une interview de "Bild". "Elle veut empêcher la propagation de déclarations sur sa fille décédée qui contiennent des mensonges", explique son avocat Markus Hennig. "Boateng a menti et a exposé Kasia Lenhardt à la merci des réseaux sociaux."

Les procédures visent à développer davantage les droits à la personnalité après le décès. "La jurisprudence actuelle ne prend pas suffisamment en compte l'ère numérique", déclare Hennig. Actuellement, les obstacles pour les survivants sont plus élevés que si la personne concernée avait agi contre les déclarations de son vivant.

Avant le début du procès, une manifestation appelée "Manifestation contre les violences faites aux femmes" est attendue devant le tribunal, avec environ 60 participants attendus, selon la police de Berlin.

Déclarations sur la relation

Dans l'interview, Boateng a notamment parlé des disputes dans la relation. Le plaignant a argumenté en première instance que ses déclarations déformaient l'image de sa fille. À l'époque, l'avocat de Boateng avait expliqué que le footballeur regrettait l'interview.

Lenhardt était finaliste de "Germany's Next Topmodel" en 2012 et était récemment liée à Boateng. Peu avant la publication de son interview, le couple s'est séparé. Le 9 février 2021, sa famille a annoncé par avocat que Kasia était décédée. La police de Berlin a confirmé qu'un corps sans vie avait été trouvé sur les lieux, sans signe de violence.

