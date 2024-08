- Un procès a été engagé.

L'Estate Crichton a déposé une plainte contre Warner Bros. Television, qualifiant ses allégations de sans fondement. La société de production, cependant, maintient que la prochaine série médicale "The Pitt" est distincte de "Urgences" (1994-2009).

"La plainte de l'Estate Crichton est injustifiée car 'The Pitt' est une série fraîche et novatrice", a déclaré le studio. Ils s'opposent fermement à ces accusations infondées et prévoient de les contrer vigoureusement.

La défense rapide de Warner Bros. a suivi les allégations de l'Estate Crichton selon lesquelles le producteur exécutif John Wells (68) était impliqué dans une "trahison personnelle" et que lui et l'acteur principal Noah Wyle (53) avaient conçu "The Pitt" après que les plans de relance d'"Urgences" aient été arrêtés en raison des objections de l'Estate.

Selon la plainte, "The Pitt" n'est rien de plus qu'"Urgences". Ce n'est pas comme "Urgences". Ce n'est pas une variation d'"Urgences". C'est basically "Urgences" avec les mêmes producteurs exécutifs, scénaristes, acteurs, sociétés de production, studios et réseaux que la relance prévue d'"Urgences".

La Vraie Comparaison

Actuellement, les deux parties sont en désaccord sur la validité de la comparaison. Selon "Variety", des professionnels de l'industrie affirment que si "The Pitt" partage le cadre d'un hôpital dirigé par Wells et met en scène l'acteur principal Noah Wyle, ses thèmes et son ton diffèrent considérablement d'"Urgences".

La structure de l'histoire devrait changer d'épisode en épisode, et l'apparence, l'atmosphère et le ton de la série s'éloigneront considérablement d'"Urgences". Le cadre est maintenant Pittsburgh, pas l'hôpital de Chicago d'"Urgences". Les personnages récurrents sont absents, et aucun des icônes d'"Urgences" n'est inclus.

L'Avantage du Streaming

"The Pitt" fera ses débuts sur le streamer Max avec 15 épisodes, contrairement aux 22 épisodes ou plus d'"Urgences" sur NBC.

John Wells, le producteur exécutif de la série, a déclaré dans une interview accordée à un magazine en mai que le passage à la diffusion en continu permettait une présentation plus mature. "L'un des avantages de la réalisation de séries pour la diffusion en continu est que vous n'êtes pas soumis aux mêmes règles que la télévisionDiffuse", a-t-il affirmé. "Une version plus adulte peut être présentée", a-t-il expliqué plus en détail, mettant en avant leur capacité à dépeindre de manière réaliste les scénarios hospitaliers et les interactions du système de santé.

Explorer la Médecine Post-COVID

John Wells a initialement approché Warner Bros. Television pour explorer le domaine médical dans l'ère post-COVID et comprendre l'impact du pandemic sur les hôpitaux et les urgences.

En raison du manque d'accord avec les héritiers Crichton, la décision a été prise de développer une série médicale sans la franchise "Urgences" ni ses héritiers.

Noah Wyle en Tête d'Affiche

Noah Wyle, qui a incarné le Dr John T. Carter dans 254 épisodes d'"Urgences" de 1994 à 2005 et 2009, tient le rôle principal dans "The Pitt". La série met en scène des "héros sur le front des lignes dans un hôpital moderne de Pittsburgh", selon le script.

Parmi les autres membres de la distribution figurent Tracy Ifeachor, Patrick Ball ("Law & Order"), Supriya Ganesh, Fiona Dourif ("The Blacklist"), Taylor Dearden, Isa Briones ("Star Trek: Picard"), Gerran Howell, Shabana Azeez et Katherine LaNasa.

R. Scott Gemmill écrira le premier épisode et co-produira la série avec Noah Wyle, John Wells et JWP. Warner Bros. Television, avec laquelle JWP a conclu un accord global, est le studio derrière la production.

Malgré l'affirmation de l'Estate Crichton selon laquelle "The Pitt" n'est qu'un reboot d'"Urgences", les créateurs insistent sur l'originalité de la série, la situant à Pittsburgh et mettant en scène une narration et une distribution distinctes.

La prochaine série médicale "The Pitt", produite par Warner Bros. Television et située à Pittsburgh, ne sera pas une redite d'"Urgences", malgré l'allégation de l'Estate Crichton.

