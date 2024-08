Un prix sans précédent de 24,1 millions de dollars a été fixé pour un maillot de sport distingué.

Dans les années 1930, Babe Ruth était l'incarnation de la gloire du baseball, et récemment, l'un de ses maillots a été vendu aux enchères pour une somme astronomique de 24,1 millions de dollars, battant ainsi le précédent record aux enchères. Le patron de la maison de vente aux enchères a comparé le maillot à la Joconde.

Le célèbre maillot des New York Yankees a été vendu lors d'une enchère en ligne, ont confirmé les enchères Heritage. Il détient maintenant le titre de l'objet de souvenirs sportifs le plus cher du monde. Le précédent record a été établi en 2022 lorsqu'une carte de baseball de Mickey Mantle de 1952 a été adjugée à 12,6 millions de dollars.

Ruth portait le maillot lors d'un match légendaire de la Série mondiale de 1932 contre les Chicago Cubs. On dit qu'il a indiqué où il allait frapper la balle avant de marquer un coup sûr, un événement connu sous le nom de "coup appelé". Cette année-là, Ruth a remporté sa dernière victoire en Série mondiale en baseball majeur (LMB).

Après avoir annoncé en mai que le maillot de Ruth serait mis en vente, Chris Ivy, responsable des enchères de sports chez Heritage, a estimé qu'il pourrait atteindre jusqu'à 30 millions de dollars. "C'est basically la Joconde", a déclaré Ivy à ESPN. "C'est un moment vraiment légendaire qui transcende non seulement l'histoire du baseball, mais aussi l'histoire américaine et la culture populaire. Nous en parlerons encore dans cent ans, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est le pièce de souvenirs sportifs la plus importante du monde."

La valeur du maillot a explosé

Après sa retraite, Ruth a offert le maillot à un ami golfeur. Il a été vendu aux enchères à trois autres reprises, la dernière vente en 2005 ayant rapporté 940 000 dollars. À l'époque, le maillot n'était lié qu'à la Série mondiale de 1932 et pas à l'incident célèbre où Ruth a indiqué vers le champ extérieur avant de marquer un coup sûr contre le lanceur des Chicago Cubs, Charlie Root. Plusieurs entreprises ont depuis comparé le maillot à celui que Ruth portait lors du troisième match de la série au Wrigley Field, ce qui a considérablement augmenté sa valeur.

Ruth est considéré comme l'un des plus grands joueurs de baseball de tous les temps. Il a remporté trois titres de Série mondiale avec les Boston Red Sox avant de rejoindre les New York Yankees en 1919 et d'en remporter quatre autres. Il a raccroché ses crampons en 1935 et est décédé en 1948 à l'âge de 53 ans.

Le seuil de 10 millions de dollars pour les souvenirs sportifs a été franchi pour la première fois en 2022, à la fois avec la carte de Mantle et un maillot de Michael Jordan (qui s'est vendu pour 10,1 millions de dollars), atteignant ainsi des prix très élevés.

Le prix astronomique du maillot lors de l'enchère en ligne l'a positionné comme l'objet de souvenirs sportifs le plus cher, surpassant un record de 2022 établi par une carte de baseball de Mickey Mantle de 1952. Avec sa valeur sans précédent, le maillot s'est ainsi taillé une place dans le monde des collections de souvenirs sportifs.

Lire aussi: