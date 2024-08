- Un prix de durabilité décerné à un producteur de ciment basé à Skopau

Ecoment à Schkopau, dans le district de Saalekreis, a été récompensé pour sa technique de fabrication de ciment à zéro émission, recevant le Prix de la Durabilité. Cette reconnaissance vient du ministère de l'Environnement basé à Magdebourg, qui a salué l'entreprise, créée en 2019, pour sa méthode innovante et brevetée. Selon l'annonce, Ecoment, avec une équipe de six personnes, recevra un film de promotion d'une valeur de 3000 euros ainsi que d'autres avantages.

Créé en 2013, le Prix de la Durabilité, comme l'explique le ministère, a été mis en sommeil pendant un certain temps. Il a été rénové avec un nouveau focus sur la durabilité et la technologie qui minimise l'impact environnemental et la consommation de ressources. Le prochain cycle de candidatures commence en octobre.

La technique de fabrication de ciment révolutionnaire d'Ecoment, récompensée par le Prix de la Durabilité, a notamment influencé son prix de durabilité, le rendant plus compétitif sur le marché. Avec le prix et les avantages de promotion qui y sont associés, Ecoment vise à réduire davantage son impact environnemental et à baisser le prix de durabilité de sa production de ciment.

