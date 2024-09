- Un prisonnier en fuite profite d' un rendez-vous médical dans la région centrale

Un détenu s'est évadé pendant une visite médicale dans la région de Mittelfranken et erre désormais en liberté. Les forces de l'ordre sont à sa poursuite, utilisant un hélicoptère, de nombreux véhicules de patrouille et des chiens policiers, selon les informations communiquées par un représentant du quartier général de la police de Mittelfranken.

Il s'est enfui aux alentours de 9h30 lors d'un rendez-vous médical à Wolframs-Eschenbach, dans le district d'Ansbach, et sa direction de fuite reste inconnue. Il n'y a pas de preuve à suggérer qu'il est dangereux, a déclaré le représentant. Cependant, sa liberté pourrait le mettre sous pression, et sa réaction aux autres est incertaine. Si vous croisez ce fugitif, tenez-vous à l'écart et alertez les autorités.

L'homme mesure environ 1,80 mètre, est mince et chauve. During his escape, he was dressed in a white t-shirt and green athletic pants. Before his escape, he was held at the Lichtenau correctional facility. The representative declined to reveal the reasoning behind his imprisonment, but did confirm that it wasn't for a capital offense.

Ses déplacements actuels sont inconnus des autorités, qui cherchent des indices dans d'autres lieux potentiels. Si vous avez des informations sur l'emplacement ou les activités du fugitif, veuillez contacter les autorités immédiatement.

