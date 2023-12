Un premier roman sur l'amitié féminine et les secrets de famille, et 4 autres livres à ajouter à votre liste de lecture

Si l'émission et la lettre d'information du club de lecture ne reflétaient que les livres que j'ai lus ces dernières années, nombre d'entre eux auraient été des thrillers écrits par des hommes blancs d'âge moyen. Ce sont de bons livres, très agréables, bien écrits, bien interprétés, mais j'ai eu droit à un menu plutôt limité. (Je dis cela, si vous avez besoin de le rappeler, en tant qu'homme blanc d'âge moyen qui écrit des thrillers).

"Fiona and Jane" est la première œuvre de l'auteur Jean Chen Ho

Il est évident qu'une émission sur les livres doit aspirer à plus que cela. La beauté des livres, c'est qu'ils peuvent ouvrir notre esprit à des expériences qui vont au-delà du familier. Notre objectif, avec cette émission, cette lettre d'information et ma propre collection de livres, est d'inclure et d'embrasser l'inimaginable diversité du monde littéraire - y compris les types de livres (poésie, polémique, thriller, non-fiction), les types d'auteurs, les points de vue représentés, etc.

Il ne s'agit pas de cocher des cases, mais d'améliorer l'expérience de notre club de lecture. Ma vie a toujours été améliorée par la recherche des pensées et de l'art de ceux qui ont des expériences et des points de vue différents - que la diversité que je recherche soit politique, culturelle ou autre. Cela nous amène à la sélection de livres de cette semaine : " Fiona and Jane" de Jean Chen Ho.

Le premier ouvrage de Ho est l'exemple moderne parfait d'une grande fiction américaine. Il s'agit d'une brillante série d'histoires sur la vie de deux Américaines d'origine taïwanaise et sur leur amitié sur une période de 20 ans, au cours de laquelle elles explorent l'identité, la sexualité, le chagrin d'amour et les secrets de famille.

Elle reçoit des critiques élogieuses : "...au fil du livre, Fiona et Jane deviennent des personnes réelles, électriques et précieuses", écrit le New York Times. "Le monde que Ho crée entre les deux femmes donne l'impression qu'une amie lit l'histoire de l'autre, en souhaitant y être".

Ce n'est peut-être pas le premier livre que l'homme blanc d'âge moyen prend et parcourt automatiquement. Mais ce serait une erreur. Quelle bonne lecture ! J'ai l'impression que Fiona et Jane sont mes amies. J'ai hâte de voir ce que Ho écrira ensuite. "Fiona and Jane" vous plonge dans la vie de ces femmes d'une manière réaliste et authentique. Vous allez adorer. Jetez-y un coup d'œil !

Achetez "Fiona and Jane" de Jean Chen Ho sur Bookshop.org ici.

Ce que Jake lit par ailleurs

Mon amie brillante" d'Elena Ferrante (traduit par Ann Goldstein)

Premier livre de la captivante série napolitaine d'Elena Ferrante, "Mon amie brillante" nous présente Lila et Elena, enfants dans les années 1950. Ferrante utilise leur amitié compliquée et intense pour explorer l'histoire et l'évolution des familles, de Naples et même de l'Italie moderne dans son ensemble.

L'Odyssée de Hakim, Livre 1 : De la Syrie à la Turquie" par Fabien Toulme

Le romancier graphique français Toulme dépeint ce que c'est que d'être un réfugié à travers Hakim - un jeune Syrien accompli qui est forcé de tout laisser derrière lui à cause de la guerre. Le livre 1 suit la première étape de son voyage, alors qu'il se bat pour trouver du travail tout en rêvant de rentrer un jour chez lui.

Acheter "L'Odyssée de Hakim, Livre 1" de Fabien Toulme ici

Recommandé par le "Jake Tapper Book Club" (en anglais)

All My Rage" de Sabaa Tahir

Tahir, romancière pakistanaise américaine pour jeunes adultes, raconte l'histoire d'amour de Salahudin et Noor, qui ont grandi ensemble en tant que parias dans une petite ville de Californie. Leur lien est indéniable, jusqu'à ce qu'une grosse dispute vienne tout détruire. Alors que leurs deux vies échappent à tout contrôle, ils doivent se demander ce que vaut leur amitié et ce qu'il leur faudra faire pour surmonter le passé et le présent.

Achetez "All My Rage" sur Bookshop.org en cliquant ici.

Groundskeeping" de Lee Cole

Dans son premier roman, Lee Cole ramène les lecteurs dans son État natal du Kentucky pour leur faire rencontrer Owen Callahan, écrivain en herbe, gardien de terrain dans un collège local, et Alma Hazdic, écrivain en résidence. Owen vit avec sa famille qui soutient Trump, tandis qu'Alma est issue d'une famille libérale d'immigrés bosniaques. Malgré leurs différences, ils entament une relation secrète. Mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, Alma se retrouve à lutter pour le comprendre. ...

Achetez "Groundskeeping" sur Bookshop.org ici

Pleins feux sur les librairies indépendantes

Nous aimons les librairies indépendantes ! Dans le cadre de nos efforts continus pour mettre en lumière les librairies indépendantes à travers le pays, nous saluons Books & Burrows à Pittsburg, au Kansas. Cette librairie appartenant à des autochtones a ouvert ses portes en novembre 2020 et s'efforce de mettre en valeur les auteurs et les récits autochtones.

Avez-vous une librairie préférée ? Envoyez un tweet à @JakeTapper pour lui faire part de votre choix et il se peut que nous le mentionnions dans une prochaine lettre d'information .

À venir dans le "Jake Tapper's Book Club" sur CNN+

10 avril - Jake s'entretient avec le comédien Judd Apatow, auteur d'un nouveau livre de conversations qu'Apatow a menées avec des artistes et des célébrités.

- Jake s'entretient avec le comédien Judd Apatow, auteur d'un nouveau livre de conversations qu'Apatow a menées avec des artistes et des célébrités. 17 avril - Jake s'entretient avec Elizabeth Alexander, auteur d'un nouveau livre poignant, "The Trayvon Generation", dans lequel elle examine l'impact de la dernière décennie de soulèvements en faveur de la justice raciale sur la jeunesse noire à travers l'art.

- Jake s'entretient avec Elizabeth Alexander, auteur d'un nouveau livre poignant, "The Trayvon Generation", dans lequel elle examine l'impact de la dernière décennie de soulèvements en faveur de la justice raciale sur la jeunesse noire à travers l'art. 24 avril - Jake s'entretient avec Andrea Yaryura Clark, dont le livre "On a Night of a Thousand Stars" raconte de manière magnifique mais poignante la vie pendant la guerre sale en Argentine et la quête d'une fille pour découvrir la vérité sur sa famille.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com