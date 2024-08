Un prédicateur fugitif accusé de crimes sexuels par le FBI échappe à la capture des forces de l'ordre philippines au milieu d'une longue confrontation avec ses partisans

Pastor autoproclamé "fils divin" Apollo Carreon Quiboloy, âgé de 74 ans et à la tête de l'Église du Royaume de Jésus-Christ, échappe aux autorités depuis plus de trois ans.

Un mandat d'arrêt américain de 2021 implique Quiboloy et ses supposés complices dans le fonctionnement d'un réseau de traite sexuelle, contraignant des jeunes femmes et des mineures à avoir des activités sexuelles avec lui sous la menace de rétribution éternelle.

Le prédicateur recherché serait retranché dans une enclave de 30 hectares (75 acres) dotée d'une cathédrale, d'un collège, d'un abri souterrain et d'une piste d'atterrissage près de l'aéroport international de Davao, selon les autorités philippines.

Depuis le lancement de l'opération samedi dans cette métropole du sud des Philippines, la police a tenté d'arrêter Quiboloy et cinq de ses présumés alliés. Cependant, ils ont rencontré une forte résistance, parfois violente, de la part de ses partisans qui ont lancé des pierres aux officiers et obstrué une voie rapide avec des pneus en feu.

Samedi, un fidèle de l'église âgé de 51 ans est décédé d'une crise cardiaque, selon la police, qui a déclaré que cet événement n'était pas lié à l'opération.

Tard dimanche, la police a déployé du gaz lacrymogène pour disperser la foule, laissant apparemment six officiers blessés et arrêtant plus de 18 personnes lors de cet affrontement prolongé. Des photographies publiées lundi par la police montraient des officiers blessés et bandés.

Le brigadier général Nicolas Torre III, à la tête de l'opération, a juré que le raid ne s'arrêterait pas tant que Quiboloy n'aurait pas été capturé. "Nous ne partirons pas", a déclaré Torre aux médias samedi. "Personne ne recule tant que nous ne l'avons pas."

Prédicateur célèbre

Quiboloy a fondé l'Église du Royaume de Jésus-Christ en 1985 et a gagné en popularité à mesure que l'évangélisme se développait aux Philippines, un pays majoritairement catholique où des milliers de personnes suivent également divers sectes chrétiennes.

L'Église, qui se targue de 7 millions de followers dans le monde, gère des entreprises telles qu'un collège, un resort et des médias aux Philippines, selon son site officiel.

Quiboloy entretient une relation étroite et sert de conseiller spirituel à l'ancien président philippin Rodrigo Duterte. During his tenure as the mayor of Davao, Duterte frequently appeared on a media platform connected to the church that spearheaded his controversial drug war, which human rights organizations claim resulted in countless unlawful killings.

Dans son post Facebook de samedi, la vice-présidente philippine Sara Duterte a accusé la police d'abuser de son pouvoir et de harceler les membres de l'église lors de la perquisition dans l'enceinte.

Le mandat d'arrêt américain de 2021 accuse Quiboloy et deux présumés complices de faciliter la traite sexuelle, y compris de mineures de 12 ans. Les défendeurs auraient recruté des jeunes femmes et des filles comme assistantes personnelles, les forçant à avoir des activités sexuelles avec le prédicateur.

Outre la traite sexuelle, l'acte d'accusation du Bureau du procureur des États-Unis dans le district central de Californie allègue également que Quiboloy et ses présumés complices ont orchestré un schéma de traite de main-d'œuvre qui a amené des membres de l'église aux États-Unis à l'aide de visas obtenus frauduleusement et les a contraints à mendier des dons pour une fausse œuvre de charité.

D'anciens membres de l'église ont accusé Quiboloy d'abus sexuels et d'exploitation lors d'enquêtes du Sénat philippin sur l'église qui ont commencé à la fin de 2021.

L'avocat de Quiboloy nie les chefs d'accusation contre le prédicateur et l'église prévoit de riposter contre la police pour la perquisition de l'enceinte de Quiboloy.

En février, le président philippin Ferdinand Marcos Jr a appelé Quiboloy à se rendre et à régler les accusations criminelles qui pèsent contre lui.

L'Église du Royaume de Jésus-Christ, fondée par Quiboloy en 1985, a une présence significative en Asie, avec 7 millions de followers dans le monde et des entreprises réparties aux Philippines.

Despite the 2021 US warrant implicating Quiboloy in sex trafficking allegations involving minors, he continues to maintain a strong following in Asia, including the Philippines.

