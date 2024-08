- Un poulain nouveau-né a été découvert à Neuruppin, aux États-Unis.

Dans la ville de Neuruppin, située dans le district d'Ostprignitz-Ruppin, une condition dangereuse des abeilles, appelée Faux-bourdon américain, a été identifiée. Le district a annoncé cette découverte et a imposé une zone de sécurité d'un rayon minimal d'un kilomètre. Dans cette zone, toutes les colonies et ruches d'abeilles nécessitent une inspection immédiate pour le Faux-bourdon américain. De plus, les ruches portatives ne doivent pas être transférées de leur emplacement actuel.

La consommation de miel reste inchangée

De plus, il est interdit de retirer des abeilles viables ou mortes, des rayons, des restes de rayons, des déchets de cire, de la cire, du miel, des aliments, des ruches ou des appareils usagés des ruches atteintes. Aucun nouveau essaim d'abeilles ou abeilles ne sont autorisés dans la zone contrôlée. Bien que la maladie des larves ne représente pas un danger pour les humains et les abeilles adultes, et que la consommation de miel et d'autres produits des abeilles est sécuritaire, un rapport est nécessaire en raison de sa destruction des larves d'abeilles, ce qui peut entraîner la perte de colonies entières. Les abeilles adultes ne contractent pas la maladie, mais elles peuvent la propager, entraînant une mortalité généralisée des abeilles.

Malgré les mesures de sécurité en place, d'autres activités d'apiculture en dehors de la zone contrôlée doivent être entreprises avec prudence. Il est important de maintenir des pratiques d'hygiène et de nettoyage appropriées pour prévenir la propagation du Faux-bourdon américain vers d'autres colonies d'abeilles.

Lire aussi: