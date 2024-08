Un potentiel ajustement de 818 000 emplois ne sonne peut-être pas d'alarme pour les économistes, mais cela pose un défi pour la vice-présidente Kamala Harris.

À un moment crucial de la scène politique, de nouvelles données font surface, avec la vice-présidente Kamala Harris cherchant à prendre de l'élan en tant que nouvelle candidate démocrate à la présidence et à modifier les convictions des électeurs concernant les performances économiques de l'administration Biden.

La Maison Blanche, y compris Harris, doit faire face au défi de convaincre le public que, malgré les préoccupations généralisées et persistantes concernant l'économie américaine, les choses progressent favorablement et que l'inflation est contenue sans avoir un impact significatif sur le marché de l'emploi.

Lors de la Convention nationale démocrate lundi soir, le président Joe Biden s'est vanté d'avoir créé 16 millions de nouveaux emplois, arrondi à partir du chiffre réel de 15,8 millions. Cependant, cette affirmation a rapidement été démentie à la suite de la publication du rapport du BLS mercredi.

Même la création de 15 millions de nouveaux emplois est un exploit considérable, dépassant de loin les 6,9 millions d'emplois créés pendant le mandat du président Donald Trump, après avoir tenu compte des pertes d'emplois liées à la pandémie.

Les démocrates ont pris de l'élan dans la course à la présidence avec Harris qui se met en avant pour Biden. Selon un sondage ABC News/Washington Post/Ipsos publié dimanche, elle devance Trump parmi les électeurs inscrits à l'échelle nationale.

Cependant, Trump a une avance de 9 points sur les deux questions les plus importantes pour les Américains - l'économie et l'inflation, selon un sondage Gallup de juillet.

De nombreux Américains ont évalué l'économie américaine comme étant mauvaise ou terrible pendant la majeure partie de l'année dernière dans un sondage Gallup. Tout développement économique négatif dans les mois à venir pourrait offrir un avantage électoral à Trump.

La question de la race et la bataille politique pour les emplois

Trump affirme fréquemment que la plupart des emplois créés sous l'administration Biden ont été occupés par des immigrants clandestins, une affirmation que CNN a démentie comme fausse. Cependant, le nombre de travailleurs étrangers est augmenté plus rapidement que celui des travailleurs nés aux États-Unis ces derniers mois, selon CNN's Tami Luhby en juin.

Trump a tenté de semer la discorde parmi les démocrates en mettant en avant que les travailleurs clandestins et étrangers prennent les "emplois noirs" et "emplois hispano-américains", comme il l'a affirmé lors d'un débat présidentiel de CNN en juin, lorsque Biden était encore candidat à la présidence.

Michelle Obama a abordé cette question lors de son discours à la DNC mardi, en déclarant que Trump est intimidé par elle et son mari - deux "personnes travailleuses, hautement éduquées et réussies qui ont la particularité d'être noires".

"Qui lui dira que le poste qu'il brigue en ce moment pourrait être l'un de ces 'emplois noirs' ?" a-t-elle demandé.

Un développement positif anticipated

Il y a une bonne nouvelle prometteuse que la plupart des économistes s'attendent à voir avant l'élection - la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt en septembre.

La simple attente d'une baisse des taux a déjà réduit les taux hypothécaires. Une baisse ultérieure des taux pourrait réduire davantage les coûts de l'emprunt et stimuler la croissance de l'emploi et l'expansion économique dans son ensemble.

Des programmes économiques différents

Si Trump remporte l'élection en novembre, il prévoit d'imposer des droits de douane sur une large gamme de biens importés, ce qui pourrait augmenter les coûts mais potentiellement stimuler la production nationale. Il prône également le prolongement des baisses d'impôts temporaires et la réduction supplémentaire des impôts. En savoir plus sur la proposition de Trump en matière de droits de douane.

Harris, quant à elle, souhaite prolonger les baisses d'impôts pour la plupart des Américains, mais prévoit d'augmenter les impôts pour les Américains les plus riches. Elle soutient également des crédits d'impôt pour aider les familles ayant des enfants et les premiers acheteurs de logements - des propositions généreuses mais coûteuses. En savoir plus sur le programme économique de Harris.

Ni Harris ni Trump n'ont de stratégie crédible pour faire face à l'augmentation de la dette nationale.

La raison derrière la modification des données sur l'emploi

Selon le rapport de CNN, Alicia Wallace explique la motivation derrière les nouvelles données :

Chaque année, le BLS effectue une révision des données de son enquête mensuelle auprès des entreprises sur leurs effectifs, puis aligne le niveau d'emploi de mars avec ceux mesurés par le programme Quarterly Census of Employment and Wages.

Les données préliminaires indiquent la révision la plus importante à la baisse depuis 2009 et suggèrent que le marché du travail n'était pas aussi brûlant qu'on le croyait inizialmente. Cependant, la croissance de l'emploi était toujours historiquement robuste.

Les données seront révisées à nouveau et finalisées en février.

Trump a accusé l'administration de manipuler les statistiques de l'emploi sans preuve aucune. Il semble que si l'administration cherchait à truquer les chiffres, elle les réviserait à la hausse, et non à la baisse. Et ce n'est pas une fuite, comme Trump l'a suggéré.

Il s'agit d'une révision annuelle - ce n'est en aucun cas une tentative de l'administration Biden de dissimuler des données négatives sur l'économie, selon Wallace.

Le débat politique en cours sur les performances de l'économie américaine a conduit la vice-présidente Harris à chercher une présence plus forte, cherchant à faire évoluer les perspectives des électeurs sur la gestion économique de l'administration Biden. Au milieu de ces manœuvres politiques, la question de l'immigration et de la création d'emplois, en particulier pour les groupes minoritaires, est également devenue un point central du discours politique.

