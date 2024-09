Un pont submergé révèle l'histoire de Majorque

Aujourd'hui, Majorque est une destination touristique populaire, attirant des millions de touristes chaque année. Mais qui étaient les premiers individus à s'y installer ? Un pont immergé pourrait apporter quelques éléments de réponse.

Une étude menée par un groupe de recherche international suggère que les îles de la Méditerranée occidentale ont été habitées bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Cette étude, publiée dans la revue "Communications Earth & Environment", est basée sur l'analyse d'un pont en pierre immergé situé au large de la côte de Majorque.

Déterminer la chronologie exacte de l'occupation des îles Baléares est difficile en raison des rares découvertes archéologiques. On pensait initially que les premiers habitants étaient arrivés il y a environ 4400 ans, avec Majorque, Minorque, Ibiza et Formentera devenant des destinations touristiques populaires aujourd'hui.

Cependant, une équipe de recherche dirigée par Bogdan Onac de l'Université de Floride du Sud a remis en question cette date. Leur étude, basée sur l'examen d'un pont en pierre immergé dans la grotte de Genovesa, suggère une date d'arrivée beaucoup plus ancienne.

La grotte de Genovesa, située près de la côte de Majorque, présente des passages qui ont été immergés en raison de la montée du niveau de la mer et où des croûtes de calcite se sont formées pendant les niveaux de mer élevés. L'équipe de recherche a analysé ces dépôts minéraux et une bande colorée sur la structure de 7,67 mètres de long pour déterminer les changements historiques du niveau de la mer et dater la construction du pont.

Infrastructure importante

L'équipe a conclu que le pont avait été construit il y a près de 6000 ans, environ 2000 ans plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. "La montée ultérieure du niveau de la mer a inondé la structure archéologique, rendant une date de construction ultérieure peu probable", indique l'étude. Cette preuve soutient la présence précoce des humains sur l'île, remontant à au moins 5600 ans, et potentiellement même plus loin dans le temps.

Le paléoclimatologue Onac suggère que les premiers habitants ont reconnu les ressources en eau dans la grotte et ont construit une infrastructure stratégique pour les exploiter. Des indices montrent que des gens ont construit un chemin pavé de pierres menant au bassin d'eau de la grotte et un pont solide pour accéder à la seule autre zone sèche de la grotte, comme il est indiqué dans la revue. Cependant, les raisons précises de la construction de ces structures dans la grotte de Genovesa restent inconnues.

Malgré sa taille, Majorque était l'une des dernières îles à être colonisées, selon l'étude. Des études antérieures suggéraient que les gens habitaient l'île il y a jusqu'à 9000 ans. Cependant, des doutes ont été élevés en raison d'incohérences et d'artefacts mal conservés, tels que des os et de la poterie. Des évaluations plus récentes de charbon, de cendre et d'os ont daté l'occupation de Majorque à environ 4400 ans.

La découverte du pont en pierre immergé dans la grotte de Genovesa a des implications significatives pour l'archéologie, car elle suggère que l'occupation humaine de Majorque remonte à plus de 6000 ans. L'analyse du pont et des dépôts minéraux environnants fournit des informations précieuses sur le mode de vie des premiers habitants et leur utilisation des ressources.

