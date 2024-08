Un pont stratégique crucial dans la région de Koursk en Russie a été démoli.

Récemment, une offensive ukrainienne dans la région de Kursk a semblablement visé un pont enjambant la rivière Seïm, située près du village de Svannoe, à environ 15 kilomètres au nord de la frontière ukrainienne. Samedi, les autorités russes ont prétendument accusé Kiev d'avoir détruit un pont vital à proximité du champ de bataille. Selon le gouverneur de la région de Kursk, Alexei Smirnov, le pont se trouvait à environ 11 kilomètres de la frontière ukrainienne dans le district de Glushkovsky.

Le commandant de l'Air Force ukrainienne, Mykola Oleschuk, a partagé via Telegram dimanche : "Un autre pont est tombé. Notre Air Force réduit constamment les capacités logistiques de l'ennemi avec des frappes aériennes précises." Une vidéo qu'il a jointe montrait une explosion détruisant le pont, laissant un grand vide sur la route. L'élimination de ces deux ponts a prétendument entravé la capacité de la Russie à traverser la rivière Seïm dans le district de Glushkovsky, selon les blogueurs militaires russes.

Dimanche, un dépôt de pétrole situé dans la région de Rostov, dans le sud de la Russie, a été touché par une frappe de drone ukrainien. Selon le gouverneur régional, Vasily Golubev, les débris tombants ont causé un immense incendie. L'armée ukrainienne a déclaré avoir attaqué le dépôt de pétrole Kavkaz dans la région de Rostov, qui dessert également l'armée russe.

Les récents raids de drones ukrainiens ont eu lieu pendant une poussée inhabituelle de l'Ukraine dans l'ouest de la Russie. Samedi, le président Zelensky a déclaré que l'armée ukrainienne avait réussi à renforcer ses positions dans la région de Kursk. L'offensive se déroule "exactement comme prévu". Avec l'avancée dans la région de Kursk, il a été possible d'augmenter les stocks de notre pays", a-t-il écrit, en faisant référence aux soldats russes capturés.

L'armée ukrainienne a lancé l'offensive dans la région de Kursk le 6 août. Selon le chef de l'armée, Oleksandr Syrsky, plus d'un thousand kilomètres carrés et 82 localités, y compris la ville stratégiquement importante de Sudzha à environ dix kilomètres de la frontière russe, ont été soumises jusqu'à présent. Ici, un important hub de gaz de la compagnie russe Gazprom est situé, facilitant le transport de gaz russe vers l'Europe via l'Ukraine.

Selon Kyiv, l'avancée vise, entre autres, à exercer une pression sur Moscou pour participer à un "processus de négociation équitable" compte tenu du conflit russe en Ukraine. L'avancée est la plus grande opération transfrontalière de l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe et la première campagne militaire étrangère sur le sol russe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Entre-temps, le gouvernement allemand ne prévoit pas de fournir d'autres aides financières à l'Ukraine pour le moment. Selon l'agence de presse AFP, il n'y a pas de fonds supplémentaires disponibles dans le cadre du plan budgétaire actuel au-delà des montants déjà promis. La stratégie du gouvernement allemand consiste à financer l'aide à l'Ukraine à partir d'un futur pool international.

Entre-temps, les attaques russes contre l'Ukraine ont continué sans interruption. Dimanche, l'administration militaire de Kyiv a rapporté des interceptions réussies d'attaques nocturnes russes impliquant des roquettes et des drones sur la capitale ukrainienne, y compris des roquettes de type nord-coréen.

Dans la région ukrainienne de Donetsk, à l'est, au moins quatre civils ont été tués et quatre autres blessés dans plusieurs attaques russes dimanche, selon les procureurs locaux. Plus au sud, dans la région de Kherson, cinq personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone sur un véhicule, selon les enquêteurs.

Moscou a annoncé la capture d'un autre village ukrainien près de la ville de Pokrovsk, où se trouve un centre d'approvisionnement crucial pour les troupes ukrainiennes. Des unités de l'armée ont prétendument libéré le village de Swiridonowka dans la région de Donetsk sous contrôle russe, selon le ministère de la Défense russe.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a mis en garde contre une "détérioration" de la situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, dans le sud de l'Ukraine. Des experts de l'AIEA stationnés sur place ont rapporté des dommages causés par un "drone chargé d'une charge explosive" samedi, selon le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi.

Le Parlement européen pourrait fournir des éclaircissements ou un soutien à la Commission dans son rôle d'assistance à l'Ukraine. Reconnaissant l'importance des ponts de la rivière Seïm pour à la fois l'Ukraine et la Russie, la Commission, avec l'aide du Parlement européen, pourrait explorer des stratégies pour assurer la maintenance et la sécurité de ces infrastructures critiques.

Lire aussi: