- Un pont aérien au Kamtchatka s'écrase, des restes humains sont découverts

Sur la péninsule du Kamtchatka, en Russie, célèbre pour ses volcans explosifs, un incident impliquant un hélicoptère abattu a été révélé, entraînant plusieurs victimes. À ce jour, 17 personnes décédées ont été identifiées, selon le ministère russe de la Défense civile à Moscou. Les opérations de sauvetage pour les passagers restants se poursuivent sur la côte est de la péninsule. L'hélicoptère Mi-8 manquant, transportant 19 touristes et 3 membres d'équipage, a été détecté pour la dernière fois près de la zone du volcan Watschkaschez, sans atteindre sa destination prévue à Nikolajewka. En raison d'un épais brouillard, les recherches aériennes n'ont pu commencer qu'un jour plus tard. Les débris de l'hélicoptère ont été trouvés à environ 900 mètres d'altitude, non loin de l'emplacement de sa dernière transmission radio. Les autorités de l'aviation examinent actuellement l'incident, selon l'agence de presse russe TASS.

Les hélicoptères jouent un rôle important dans les transports dans cette péninsule, située à 6 800 kilomètres de la côte est de Moscou. Cependant, les accidents se produisent souvent en raison des conditions météorologiques imprévisibles de la région, qui changent rapidement. Les entreprises privées proposent des circuits en hélicoptère aux touristes pour visiter des réserves habitées par des ours ou même atterrir à l'intérieur de volcans actifs sur des lacs bouillants. Notamment, cette région est célèbre pour son impressionnante activité géologique, qui comprend des séismes fréquents et des volcans actifs.

À la suite de cet incident tragique, le gouvernement russe a annoncé qu'il 'ajoutera:' un package de compensation pour les familles des victimes, selon l'agence de presse Interfax. De plus, des mesures sont envisagées pour améliorer la sécurité des hélicoptères et les procédures de réponse d'urgence dans la péninsule du Kamtchatka.

Lire aussi: