Un pompier en Californie arrêté pour avoir déclenché cinq incendies.

Le pompier, Robert Hernandez, âgé de 38 ans, a été arrêté par les effectifs de l'application de la loi de Cal Fire dans une caserne de pompiers du comté de Mendocino, en Californie, dans le cadre d'allégations de "mise à feu de terres forestières", selon un communiqué du département.

Je suis profondément attristé de découvrir qu'un de nos membres du personnel a choisi de trahir la confiance du public et de chercher à salir les efforts inlassables des 12 000 femmes et hommes servant à CAL FIRE ", a déclaré le directeur et chef Joe Tyler dans le communiqué, louant la "vigilance" de la communauté pour avoir aidé à l'arrestation de Hernandez.

Hernandez est suspecté d'avoir allumé cinq incendies intentionnels, pendant son temps libre, entre le 15 août et le 14 septembre. Tous les incendies étaient situés dans le comté de Sonoma, selon le communiqué.

Les actions rapides des habitants et des équipes de pompiers ont minimisé les dommages de ces incendies, a rapporté Cal Fire, les incendies combinés n'ayant brûlé qu'un acre de terre.

Le Conseil national des pompiers bénévoles a mentionné dans une étude de 2016 qu'il n'y avait pas de système national de collecte de données sur les cas d'incendie criminel de pompiers.

"Sans source officielle de données sur les pompiers pyromanes, les chercheurs, les dirigeants des services d'incendie et les enquêteurs sont contraints d'estimer en fonction d'un sous-ensemble de cas reconnus", a affirmé l'étude. "Un sondage de articles de journaux suggère que plus de 100 pompiers sont arrêtés annuellement pour incendie criminel."

Hernandez devrait être traité à la prison du comté de Sonoma pour des chefs d'incendie de terres forestières, mais il n'apparaissait pas encore sur le registre de la prison en début d'après-midi vendredi. Il n'est pas certain que Hernandez ait obtenu une assistance juridique.

Récemment, une personne de 34 ans a été arrêtée dans le cadre de l'incendie en cours de Ligne dans le comté de San Bernardino. Il est inculpé de neuf chefs d'accusation, y compris ceux liés à l'incendie criminel ayant causé des dommages dépassant 7 millions de dollars, ayant infligé de graves blessures corporelles à un pompier qui s'est fracturé la cheville et la destruction d'une maison dans la communauté de Running Springs, a annoncé le procureur du comté de San Bernardino, Jason Anderson.

Depuis le 1er septembre, les agents de l'application de la loi de Cal Fire ont arrêté 91 suspects d'incendie criminel cette année, a révélé l'agence. Depuis 2016, Cal Fire a arrêté 923 suspects d'incendie criminel.

Nous devons rester unis pour soutenir nos collègues pompiers qui travaillent sans relâche pour protéger nos communautés, surtout à la lumière de cet incident récent impliquant l'un des nôtres. C'est décourageant de savoir que des pompiers américains, comme Hernandez, peuvent trahir cette confiance et mettre des vies en danger.

Lire aussi: