Un politicien régional pro-Poutine retrouvé mort devant sa maison

Vladimir Egorov, député de la Douma de la ville de Tobolsk, membre du parti au pouvoir Russie Unie, aurait eu 46 ans au moment de sa mort, comme l'a rapporté le journal russe Kommersant, citant le service de presse du comité d'enquête de la région de Tioumen en Russie.

Les enquêteurs ont déclaré à Kommersant que le corps d'Egorov ne présentait aucun "signe extérieur de mort criminelle". Le comité "n'a pas pu confirmer à Kommersant les informations sur les circonstances de la mort du député", a-t-il ajouté, car il "procède encore à une autopsie".

Le média d'Etat russe TASS a quant à lui rapporté jeudi que M. Egorov "a été retrouvé mort à Tobolsk", citant également le comité régional. Et la chaîne Telegram non officielle Baza - qui a des liens avec les services de sécurité russes - a déclaré que le corps d'Egorov "a été découvert dans la cour de sa maison sur la rue Kedrovaya" mercredi.

Kommersant et TASS ont rapporté que les enquêteurs sont toujours en train d'établir les causes de la mort d'Egorov, tandis que la Douma de la ville de Tobolsk a publié une nécrologie sur sa page de médias sociaux jeudi, disant qu'Egorov est mort "à la suite d'un accident".

La Douma a félicité M. Egorov - son vice-président avant sa mort - pour avoir apporté "un soutien complet aux participants de l'opération militaire spéciale et aux familles du personnel militaire" combattant en Ukraine et pour avoir pris "une part active à la vie sociale et politique de la ville".

Il vient s'ajouter à une liste d'éminents Russes décédés par suicide ou dans des accidents inexpliqués au cours des derniers mois et des dernières années, dont plusieurs hommes d'affaires ayant des liens avec les deux plus grandes sociétés énergétiques de Russie.

Ravil Maganov, président de Lukoil, la deuxième plus grande compagnie pétrolière et gazière de Russie, qui avait auparavant adopté une position publique inhabituelle en s'opposant à la guerre de la Russie en Ukraine, faisait partie de ce groupe. M. Maganov est décédé après être tombé de la fenêtre d' un hôpital à Moscou, selon l'agence de presse publique russe TASS.

Le magnat russe de la saucisse devenu législateur Pavel Antov, un autre membre du parti Russie unie qui est arrivé en tête du classement Forbes des 100 fonctionnaires les plus riches de Russie en 2018, est décédé en Inde en décembre dernier après être tombé du troisième étage de son hôtel, selon la police indienne.

Quelques mois avant sa mort, il avait réaffirmé son soutien à Poutine après avoir nié avoir posté un message anti-guerre sur WhatsApp, blâmant un "malheureux malentendu et une erreur technique."

En mai, le vice-ministre russe des sciences et de l'enseignement supérieur, Pyotr Kucherenko, est décédé après être tombé malade dans l'avion qui transportait une délégation russe de retour d'un voyage d'affaires à Cuba. Un journaliste qui a déclaré avoir parlé avec M. Kucherenko dans les mois précédant sa mort a dit que M. Kucherenko s'était senti comme un otage du gouvernement russe et qu'il craignait pour sa propre sécurité.

