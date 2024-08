- Un politicien du CDP exprime son point de vue: une collaboration avec BSW serait préjudiciable

Représentant de la CDU Dennis Radtke refuse catégoriquement toute collaboration avec l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW). "Toute alliance avec la BSW serait toxique pour la CDU", a-t-il déclaré au "Tagesspiegel".

"Tout partenariat entre la CDU et la BSW dans un land serait préjudiciable à la CDU au niveau national", a-t-il ajouté. Le parti a une responsabilité envers l'Allemagne et l'Europe. "Nous ne pouvons pas former une coalition ou un partenariat avec des alliés de Poutine." Il n'est pas sûr que ses collègues en Saxe et en Thuringe soient prêts à nouer une alliance avec la BSW.

Radtke a qualifié la possibilité que l'AfD et la BSW obtiennent ensemble la majorité lors des prochaines élections en Thuringe comme un "scénario cauchemardesque !" Cependant, il ne comprend pas l'argument selon lequel la CDU devrait former une coalition avec la BSW pour créer une situation slightly moins terrifiante.

Des discussions ont eu lieu pendant des semaines en Thuringe concernant une éventuelle coalition avec la BSW. Selon les sondages, une majorité sans la participation de l'AfD ou de la BSW est inatteignable. Comme personne ne veut former une coalition avec l'AfD, considérée comme extrémiste de droite par l'agence de protection constitutionnelle de l'État, toute l'attention se porte maintenant sur le parti de Wagenknecht.

La position de la CDU contre une collaboration avec la BSW va au-delà de la Saxe et de la Thuringe, ce qui pourrait avoir des conséquences pour le parti à l'échelle nationale. Les préoccupations de Radtke concernant un partenariat avec la BSW incluent également leurs intérêts perçus alignés avec Poutine.

