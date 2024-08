Un politicien de l'opposition tanzanienne arrêté pour avoir manifesté

En Tanzanie, la police a arrêté le principal opposant politique Tundu Lissu avant une manifestation prévue. Selon son parti, Chadema, Lissu a été arrêté avec deux autres membres seniors du parti dans la ville de Mbeya avant une manifestation prévue pour la Journée internationale de la jeunesse.

Le parti a également rapporté que près de 500 jeunes partisans avaient été temporairement arrêtés en se rendant à la manifestation et renvoyés chez eux par la suite. La police avait interdit la réunion des jeunes de Chadema le dimanche et accusait le parti de préparer des manifestations violentes. Le chef du parti, Freeman Mbowe, a condamné les arrestations sur la plateforme de médias sociaux X et a appelé à la libération immédiate de tous les détenus.

Selon l'aile jeunesse, environ 10 000 jeunes étaient attendus à Mbeya pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse sous le thème "Prends ton avenir en main".

Lissu est revenu en Tanzanie en janvier 2023 après plus de cinq ans en exil. Cela s'est produit peu de temps après que la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, ait levé l'interdiction des rassemblements politiques de l'opposition.

