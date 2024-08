- Un policier menacé d'arme à feu est arrêté pour interrogatoire.

Un individu de 65 ans est actuellement en détention après avoir prétendument pointé une arme à feu chargée sur des fonctionnaires de police dans le parking d'un centre commercial de la ville allemande de Groß-Gerau. Un mandat d'arrêt a été délivré contre lui dimanche pour des chefs d'accusation de résistance à l'arrestation, de menaces et de violation de la réglementation sur les armes à feu, selon un porte-parole du parquet de Darmstadt. En raison de sa situation de vie précaire, il a été placé en détention en raison du risque potentiel de fuite.

Les raisons derrière le comportement agressif de l'homme âgé restent inconnues, selon le parquet. Il n'a pas encore fait de déclaration et un avocat lui a été attribué.

Tirs dirigés contre les pneus du véhicule

Le 65 ans est rapporté avoir menacé des fonctionnaires de police avec une arme à feu dans le parking animé d'un centre commercial samedi soir. Il a ensuite tenté de s'enfuir dans une maison roulante. Dans une tentative de l'arrêter, les officiers ont tiré plusieurs coups de feu dans les pneus du véhicule, selon la police et le parquet. Finalement, il a été appréhendé.

Précédemment, sa présence avait été signalée à une patrouille de police par un rapport indiquant qu'il laissait son chien courir librement dans le parking. En s'approchant de lui, il a soudainement menacé les officiers avec l'arme. During the arrest, two police officers sustained minor injuries, as per reports. The weapon, fully loaded, was confiscated.

Le 65 ans a tenté de fuir en maison roulante après avoir menacé les forces de l'ordre, entraînant d'autres véhicules à éviter la zone en raison du chaos qui en a résulté. Malgré sa tentative de fuite, il a finalement été appréhendé et d'autres réglementations sur les armes à feu ont été violées avec l'arme chargée.

De plus, la présence d'autres véhicules dans le parking a probablement entravé les efforts des officiers pour appréhender l'individu, créant une situation dangerous où la sécurité de tous les impliqués était en danger.

