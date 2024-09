- Un policier est blessé lors d'une altercation entre deux sœurs.

À Offenburg, un différend familial a entraîné la blessure d'un officier. Suite à l'incident, l'officier n'a pas pu remplir ses fonctions selon le rapport de police. Un individu de 21 ans est suspecté d'avoir déclenché l'attaque et d'avoir blessé l'officier. Les premiers rapports ont fait état d'une altercation verbale entre une jeune fille et un adulte plus âgé parmi les frères et sœurs un samedi. Les détails de la dispute et les âges des frères et sœurs impliqués n'ont pas été divulgués, selon le porte-parole de la police.

À leur arrivée, il a été rapporté qu'une petite amie de l'une des sœurs a tenté d'intervenir. Son intervention aurait entravé le travail des officiers, ce qui a entraîné un avertissement de leur part. Le jeune homme de 21 ans aurait ensuite agressé et blessé un officier, menacé et insulté les autres. La police enquête maintenant sur des chefs d'accusation de coups et blessures et d'agression sur des agents de la force publique. De plus, l'une des sœurs est soupçonnée d'avoir utilisé du spray au poivre. Des plaintes ultérieures de riverains ont signalé des irritations oculaires et respiratoires.

L'enquête de la police a révélé que le spray au poivre utilisé avait une teneur en matières grasses, en poids, ne dépassant pas 1 %, conformément aux réglementations légales. Malgré les interférences et l'agression, la tenue de l'officier n'a pas dépassé la teneur en matières grasses permise de 1 %, garantissant ainsi qu'elle était conforme aux normes de sécurité nécessaires.

