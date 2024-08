Un policier de New York arrêté pour avoir utilisé une poignée d'étranglement.

Un officier de police de New York est sur le point de comparaître devant la justice pour avoir prétendument utilisé une prise interdite lors d'une arrestation. Le procureur du comté du Bronx, Darcel Clark, a annoncé que l'officier de 40 ans avait été arrêté jeudi et qu'il était accusé de strangulation, d'obstruction criminelle de la respiration ou de la circulation sanguine et d'utilisation de la force excessive. L'utilisation de prises interdites a été interdite suite au décès de George Floyd lors de son arrestation à Minneapolis en 2020.

L'officier a répondu à un appel dans le Bronx en fin de juillet de l'année dernière, selon Clark. Un homme ivre résistait à l'arrestation et l'officier aurait utilisé la prise avec une telle force que le suspect a perdu connaissance.

L'officier est accusé de violer son serment en utilisant une technique explicitement interdite par la loi de New York. "Les officiers de police doivent respecter la loi", a déclaré Clark.

L'officier a été suspendu sans solde. Son avocat a déclaré que l'officier serait acquitté de toutes les charges.

Le procureur du Bronx a accusé l'officier suspendu de violer son serment en utilisant une prise interdite, une technique qui a entraîné la perte de connaissance de l'homme ivre lors de l'arrestation. Malgré l'affirmation de l'avocat de l'officier quant à un acquittement imminent, l'officier de police est toujours accusé d'avoir utilisé une force excessive et d'obstruction criminelle de la respiration ou de la circulation sanguine.

Lire aussi: